Legia Warszawa sprowadza zawodnika Benfiki

Legia ogłosiła podpisanie kontraktu z nowym zawodnikiem prosto z ligi portugalskiej. Do klubu dołączył występujący dotychczas w rezerwach Benfiki bramkarz Marcel Mendes-Dudziński. Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał kontrakt do końca maja 2028 roku.

Marcel to 19-letni zawodnik występujący na pozycji bramkarza. Do Portugalii trafił w 2021 roku z Pogoni Szczecin, której jest wychowankiem. Posiada polsko-brazylijskie korzenie. Jako zawodnik młodzieżowych drużyn Benfiki uczestniczył również w treningach seniorskiego zespołu.

Od 2019 roku reprezentuje młodzieżowe reprezentacje Polski, w których rozegrał dotychczas 14 spotkań. W poprzednim sezonie grał w drużynie U-23 „Orłów” oraz wystąpił w trzech meczach UEFA Youth League.

Jestem bardzo szczęśliwy z decyzji o przyjściu do Legii. Dziękuję za tę szansę. Legia to klub z dużą historią – nie tylko krajową, ale i europejską. Ma niesamowitych kibiców, najlepsze obecnie warunki do rozwoju w Polsce i topowe w Europie. Wiem, ze rywalizacja będzie duża, ale lubię wyzwania i chcę je podjąć.