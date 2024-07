Piłkarz Derby County aresztowany

Do nieprzyjemnej sytuacji z udziałem piłkarza występującej na drugim szczeblu w Anglii drużyny Derby County doszło w sobotę w klubie nocnym na Majorce. Nathaniel Méndez-Laing miał wraz z żoną zaatakować przebywającą tam kobietę a następnie zabrać jej telefon.

Jak informuje hiszpańska „Ultima Hora” były piłkarz Cardiff City czy Middlesbrough zaatakował obcą kobietę w twarz a następnie ukradł jej telefon. Do akcji wkroczyła również żona reprezentanta Gwatemali i szarpała kobietę za włosy. Poszkodowana kobieta według doniesień świadków była Brytyjką i miała nagrywać piłkarza oraz jego żonę telefonem komórkowym. Ten zdenerwował się i nakrzyczał a następnie uderzył kobietę próbując odebrać telefon. Tuż po tym para poszła w swoją stronę.

Ofiara uruchomiła geolokator w swoim telefonie i zgłosiła sytuację na policję. Niedługo później hiszpańskie służby udały się do ich wakacyjnego miejsca zakwaterowania a następnie aresztowały Nathaniela Méndeza-Lainga i jego żonę. W niedzielę rano zostali zwolnieni z aresztu po zapłaceniu kaucji w wysokości 300 euro na czas trwania śledztwa karnego.

Derby County winger Nathaniel Mendez-Laing has been arrested in Magaluf after a woman complained she had been assaulted in a nightclub and had her mobile phone stolen.

