Manchester United podjął decyzję ws. Erika ten Haga

Manchester United oficjalnie ogłosił przedłużenie kontraktu z Erikem ten Hagiem. Holender przedłużył dotychczasową umowę o rok, więc obowiązywać będzie ona do końca czerwca 2026 roku. To odważna decyzja władz klubu, bo ”Czerwone Diabły” mają za sobą najgorszy sezon w historii ich występów w Premier League.

Manchester United przedłużył kontrakt z ten Hagiem

Kiedy Erik ten Hag wiosną 2022 roku został ogłoszony nowym menedżerem Manchesteru United, podpisał z klubem trzyletni kontrakt. Pierwszy sezon pod wodzą Holendra był obiecujący, bo Manchester United po sześciu latach wreszcie sięgnął po trofeum, wygrywając Carabao Cup. W drugim krajowym pucharze – FA Cup – ”Czerwone Diabły” po raz pierwszy od pięciu lat dotarły do finału, gdzie jednak ulegli 1:2 rywalowi zza miedzy – Manchesterowi City.

Choć po pierwszych dwóch kolejkach Premier League Manchester United miał zero punktów i bilans bramkowy 1:6, rozgrywki ligowe zakończyli oni ostatecznie na najniższym stopniu podium, co oznaczało powrót do Ligi Mistrzów po roku przerwy. Łyżką dziegciu w beczce miodu była Liga Europy, gdzie Manchester United uległ w ćwierćfinałowym dwumeczu Sevilli 2:5, choć jeszcze do 83. minuty pierwszego meczu prowadził 2:0.

Poprzedni sezon był jednak dla Manchesteru United pod wieloma względami koszmarny. Dopiero drugi raz w historii Manchester United zajął ostatnie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wcześniej zdarzyło się to 18 lat wcześniej, ale ”Czerwone Diabły” zgromadziły wówczas dwa punkty więcej. Z Pucharem Ligi podopieczni ten Haga pożegnali się już po dwóch meczach, przegrywając na Old Trafford 0:3 w 1/8 finału z rezerwowym składem Newcastle.

W Premier League Manchester United osiągał zaś najgorsze wyniki od dziesięcioleci. I to nie od dziesięciu, czy dwudziestu lat, a nawet od lat 30. XX wieku. Ostatecznie rozgrywki ligowe Manchester United zakończył na ósmym miejscu, co jest najgorszym wynikiem w historii ich występów w Premier League. ”Czerwone Diabły” straciły aż 58 bramek, co także jest ich najgorszym wynikiem w Premier League, a rozgrywki te zakończyli z ujemnym bilansem bramkowym. Klub z Old Trafford przegrał aż 14 meczów i również jest to najgorszy wynik w historii ich występów w Premier League.

Manchester United był o krok od pierwszego od dziesięciu lat sezonu bez europejskich pucharów, ale w finale FA Cup zrewanżowali się za porażkę sprzed roku i pokonali Manchester City 2:1. Dzięki temu w przyszłym sezonie zagrają oni w Lidze Europy. Pierwsze od ośmiu lat zwycięstwo w tych rozgrywkach zapewnili Alejandro Garnacho i Kobbie Mainoo, którzy byli dotychczas największymi indywidualnymi odkryciami ten Haga.

Ten Hag został więc pierwszym szkoleniowcem Manchesteru United od czasu Jose Mourinho, który sięgnął z tym klubem po trofea. Portugalczyk dokonał tego w sezonie 2016/17. Władze klubu uznały więc, że należy zaufać ten Hagowi i oficjalnie poinformowano o przedłużeniu kontraktu z Holendrem o rok. To oznacza, że jego umowa obowiązywać będzie do końca sezonu 2025/26.

”Jestem zaszczycony, że osiągnęliśmy z klubem porozumienie ws. dalszej współpracy. Patrząc na ostatnie dwa lata możemy poszczycić się dwoma zdobytymi trofeami oraz progresem, jaki wykonaliśmy odkąd tu dołączyłem. Jednakże mam świadomość, że wciąż jest dużo do poprawy, by Manchester United osiągnął oczekiwany poziom, czyli walkę o trofea w kraju i w Europie. W rozmowach z klubem znaleźliśmy wspólny język, co do sposobu, w jaki sposób te cele osiągać i jesteśmy przekonani, że dokonamy tego razem” – mówił ten Hag w rozmowie z mediami klubowymi.

”Dwa zdobyte trofea w ciągu dwóch ostatnich sezonów pokazują, że Erik tylko umocnił swoją pozycję jako jeden z najbardziej konsekwentnie osiągających sukcesy trenerów w Europie. Analizując co jest do poprawy po poprzednim sezonie, jasnym okazało się, że Erik jest dla nas najlepszym partnerem do współpracy, by podnosić standardy oraz poziom wyników. Ci zawodnicy oraz sztab już pokazali, że są w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. Teraz musimy być w tym konsekwentni. Nie możemy doczekać się dalszej współpracy z Erikiem, by osiągać wspólnie nasze cele.” – dodał dyrektor sportowy Manchesteru United Dan Ashworth.

