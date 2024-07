Bellingham ukarany przez UEFA

W trakcie meczu 1/8 finału EURO 2024 pomiędzy Anglią, a Słowacją, Jude Bellingham po strzelonym golu na 1-1 w doliczonym czasie gry wykonał kontrowersyjny gest. Zdaniem mediów angielski napastnik nie uniknie kary finansowej jaką ma nałożyć na niego UEFA.

Niesamowita bramka i… specyficzna cieszynka

Trafienie Bellinghama w doliczonym czasie gry meczu ze Słowacją zostanie zapamiętane na długo. I to nie tylko za sprawą uderzenia nożycami, ale też faktem, że gol ten doprowadził do dogrywki, po której Harry Kane wyprowadził reprezentację Anglii na prowadzenie i ostatecznie dał jej awans do ćwierćfinału EURO.

Jak się jednak okazało, młody piłkarz Realu Madryt po swojej standardowej cieszynce, wykonał obsceniczny gest rzekomo skierowany w stronę ławkę rezerwowych reprezentacji Słowacji. Jak szybko pojawiły się oskarżenia w stronę pomocnika o wulgarny sposób celebracji gola, tak szybko starał się to sprostować. Bellingham napisał na swoim profilu w portalu X, że nie miało to nic wspólnego z obrażaniem słowackich piłkarzy, a było jedynie „żartobliwym gestem” wykonanym w stronę swoich kilku bliskich przyjaciół.

Dzień po meczu wybuchła jednak afera, którą UEFA obiecała, że dokładnie prześledzi. Teraz już wiemy jaki najprawdopodobniej będzie finał tej historii. Tłumaczenia gwiazdora „Los Blancos” na nic się nie zdały i będzie on zmuszony zapłacić kare finansową. Mowa o „śmiesznych” dla takiego piłkarza pieniądzach, bo wg. RMC Sport ma on zapłacić trochę ponad 10 tysięcy euro kary.

Słabe mistrzostwa w wykonaniu „Synów Albionu”

Podopieczni Garetha Southgate’a mimo, że dalej są w grze na EURO 2024, to fani i eksperci twierdzą jasno, że ich gra pozostawia wiele do życzenia. Anglicy co prawda wyszli ze swojej grupy z pierwszego miejsca, ale męcząc się z takimi reprezentacjami jak Dania i Słowenia, z którymi zaledwie remisowała. Trzeba też przyznać, że wygrany mecz z Serbią z boku wyglądał jakby to debiutanci prowadzili z aktualnymi wicemistrzami Europy.

Jeszcze gorsza okazała się być 1/8 finału. W niej Anglię w ostatnich minutach, uratował bohater tego artykułu – Jude Bellingham. „Synowie Albionu” do 95. minuty przegrywali oni ze Słowacją 0-1. W ćwierćfinale czeka na nich reprezentacja Szwajcarii, która w 1/8 finału wygrała ze zwycięzcami poprzedniego EURO – Włochami a w fazie grupowej postawiła się gospodarzom – Niemcom.

