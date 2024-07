Podstawowy reprezentant Belgii trafi do Saudi Pro League

Saudi Pro League przyciąga nie tylko piłkarzy na dorobku, ale też tych, którzy dopiero się pokazali i zaczynają swoją karierę. Przykładem tego jest urodzony w 2002 roku Gabri Veiga oraz najnowszy nabytek Al-Ittihad – Arthur Theate, a więc podstawowy obrońca Belgii na EURO 2024.

W klubie inaczej, w kadrze inaczej

Domenico Tedesco miał swoją żelazną czwórkę defensorów – prawy obrońca Timothy Castagne, stoperzy Wout Faes i Jan Vertonghen oraz być może najmniej spodziewany… lewy obrońca Arthur Theate z Rennes. Z bohaterem transferu jest dość ciekawa sprawa, bo wymyślił go sobie na boku selekcjoner, choć ten w klubie gra zwykle jako stoper i to nie w trójce, a w dwójce. Jan Vertonghen ostał się ze starego pokolenia, ale właśnie zapowiedział zakończenie kariery.

W kadrze Theate debiutował jeszcze za czasów Roberto Martineza i swojego sezonu w Bologni, ale dużo bardziej zdecydowanie postawił na niego Domenico Tedesco, powierzając mu rolę lewego defensora. Skoro jest stoperem grającym na lewym boku obrony, to siłą rzeczy bardziej aktywna jest w Belgii prawa strona, na której hasa Timothy Castagne, który w Fulham był absolutnie podstawowym piłkarzem, gdyż wystąpił w 34 meczach.

W Rennes rozegrał dwa sezony. Trafił tu w 2022 roku z włoskiej Bologni. We Francji pełnił rolę środkowego obrońcy – najczęściej w systemie z czwórką. Wyjątki od tej reguły się zdarzały, ale rzadko. Na środku tworzył głównie parę z Warmedem Omarim albo też z Christopherem Woohem. Tylko doświadczony bramkarz Steve Mandanda rozegrał więcej minut. Theate w tej klasyfikacji w sezonie 2023/24 zajął drugie miejsce, mając 3300 wybieganych minut (liczone umownie przez „Transfermarkt” od 1. do 90.).

Kiepskie wyniki Rennes poskutkowały zwolnieniem Bruno Genesio, który wcześniej byłnawet trenerem roku Ligue 1. W sezonie 2023/24 szło mu jednak przeciętnie – pięć remisów z rzędu czy też później seria kolejnych pięciu meczów bez wygranej (w tym cztery porażki), w której to szukał rozwiązań i posadził Theate’a na ławce. To źle się skończyło. Kilka miesięcy wcześniej Theate miał boiskową scysję z Genesio. Rozmawiali o nieuznanym golu, obrońca nie mógł przyjąć uwag o tym, że to on jest winny sytuacji i trener… zdjął go z boiska. Kamery Prime Video nagrały, jak Theate mówił: „nie szanuje mnie”.

Saudi Pro League > Premier League

W kontekście 24-latka grającego w Rennes najczęściej przewijał się West Ham United. „Młoty” chcą wzmocnić pozycję stopera i – jak co roku – napastnika. Na środek obrony właśnie dogadywany jest Max Kilman z Wolverhampton. Miał być również i Theate, jednak wybrał on ofertę na Bliskim Wschodzie. Fabrizio Romano przekazał słynne „Here we go”. Belgijski obrońca zasili szeregi Al-Ittihad, gdzie trenerem został właśnie Stefano Pioli.

Theate zwiąże się z nowym kontraktem do 30 czerwca 2027 roku i opcją przedłużenia o rok, natomiast kwota transakcji to 18 mln euro, choć Rennes zapłaciło za niego… 20 mln dwa lata temu. Obrońca chce jednak wykonać kolejny krok w karierze, choć kontrakt we Francji obowiązuje go do 2027 roku i przedłużył go na początku poprzedniego sezonu.

Al-Ittihad ten pilnie potrzebuje nowych rozwiązań, bo zaliczył fatalny sezon i zajął 5. miejsce w Saudi Pro League. Karim Benzema, N’Golo Kante czy Fabinho nie sprostali. Drużyna Benzemy straciła do mistrza z Al-Hilal aż 39 punktów. To wielkie upokorzenie dla klubu z takim potencjałem i wsparciem finansowym rządu. Trzeba jednak dodać, że Fabinho pod koniec sezonu był niedostępny, a kiedy „pokrywał” środek pola z Kante, wyglądało to lepiej. Z Benzemą natomiast był cały szereg zawirowań. Okazał się wielkim transferowym rozczarowaniem i nie potrafił udźwignąć presji, o czym pisaliśmy TUTAJ.

