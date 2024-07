EURO: Francja przełamała ponad ćwierćwieczną klątwę

Francja wyeliminowała Portugalię z EURO 2024 po serii rzutów karnych. Paradoksalnie, zwycięstwo ”Trójkolorowych” w konkursie ”jedenastek” nie jest rzeczą codzienną. Francuzi na zwycięstwo w rzutach karnych musieli czekać… 26 lat.

Francja przełamała ponad ćwierćwieczną klątwę

Tak, jak w 1/8 finału EURO 2024 to Portugalia okazała się bezbłędna i po serii rzutów karnych wyeliminowała Słowenię, tak w ćwierćfinale ”jedenastki” perfekcyjnie wykonywali Francuzi. Choć po stronie Portugalii spudłował jedynie Joao Felix, kosztowało to podopiecznych Roberto Martineza odpadnięcie z turnieju. Paradoksalnie, zwycięstwo Francji w rzutach karnych nie było rzeczą oczywistą, bo ”Trójkolorowi” czekali na nie… 26 lat. Portugalia zaś wcześniej ostatni konkurs rzutów karnych przegrała w 2012 roku.

Na mistrzostwach świata 1998 gospodarze turnieju, czyli właśnie Francuzi w ćwierćfinale mierzyli się z Włochami. Podobnie, jak w meczu 1/8 finału z Paragwajem, po 90 minutach widniał wynik 0:0. Tym razem jednak rozstrzygnięcie nie zapadło w dogrywce, a dopiero w rzutach karnych. Choć już w drugiej serii Bixente Lizarazu spudłował, Włosi następnie pomylili się dwukrotnie. Ostatecznie Francuzi wygrali konkurs ”jedenastek” 4:3 i po długiej walce awansowali do finału. Jak się później okazało, na kolejne zwycięstwo w serii rzutów karnych ”Trójkolorowi” musieli czekać aż od 2024 roku.

Kolejny konkurs rzutów karnych z udziałem reprezentacji Francji miał miejsce osiem lat później. I znów Francuzom przyszło w nim rywalizować z Włochami, ale tym razem stawka była jeszcze większa, bo w grze był puchar za mistrzostwo świata. W drugiej serii, przy wyniku 2:1 dla Włochów pomylił się David Trezeguet. Jak się okazało, nie trafił on jako jedyny, więc jego pudło było brzemienne w skutkach. Po kilku minutach pierwszy od 24 lat dla Włochów tytuł mistrza świata swoim strzałem przypieczętował ”młodziutki (choć 28-letni) Grosso”.

Dopiero 15 lat później Francuzi musieli wziąć udział w konkursie rzutów karnych. Choć jeszcze do 80. minuty meczu 1/8 finału EURO 2020 Francja prowadziła ze Szwajcarią 3:1, w samej końcówce wypuściła ten wynik z rąk. W dogrywce rozstrzygnięcie nie zapadło, zatem naturalną koleją rzeczy były rzuty karne. Serię ”jedenastek” zaczynała Szwajcaria, a po dziewięciu uderzeniach żaden z zawodników się nie pomylił. Kylian Mbappe podchodził więc do swojego strzału przy wyniku 5:4 dla Szwajcarów. Jego intencje wyczuł jednak Yann Sommer i obronił strzał napastnika ”Trójkolorowych”. Skutkiem tego pudła był pierwszy od 2008 roku brak awansu Francuzów do ćwierćfinału EURO.

Poprzednia przerwa Francuzów od konkursów ”jedenastek” trwała 15 lat, tym razem była ona zaledwie półtoraroczna. W finale mistrzostw świata 2022 to Francuzi dokonali spektakularnej remontady, bo jeszcze do 79. minuty przegrywali z Argentyną 0:2, a już trzy minuty później było 2:2. W dogrywce drugie trafienie dołożył Messi, a hat-tricka ustrzelił Mbappe.

W ciągu 120 minut Szymon Marciniak podyktował aż trzy rzuty karne, a przed nami były kolejne uderzenia z 11 metrów – tym razem w serii ”jedenastek”. W pierwszej serii Mbappe i Messi się nie pomylili, ale po chwili spudłował Kingsley Coman. Swoją ”jedenastkę” wykorzystał Paulo Dybala, a chwilę później pomylił się Aurelien Tchouameni. Jako ósmy do uderzenia podchodził Gonzalo Montiel i mógł on zapewnić Argentynie pierwszy od 36 lat tytuł mistrza świata. Obrońca Sevilli uniósł presję i Francja przegrała konkurs rzutów karnych 2:4.

4 months ago Gonzalo Montiel scored this wonderful penalty kick and Leo Messi’s Argentina 🇦🇷 were champions of the world⚡️⚡️🤩🔥 pic.twitter.com/1zXZeQkrFz — Bhadext🔥PATOA🔥🎤💊 (@bhadext) April 18, 2023

Być może przełamanie ponad ćwierćwiecznej klątwy sprawi, że rola Francuzów się odwrócili i teraz to oni notować będą serię kolejnych wygranych konkursów rzutów karnych. Przekonać się będziemy mogli już 9 lipca, gdy podopieczni Didiera Deschampsa zagrają w półfinale mistrzostw Europy z Hiszpanią.

fot. PressFocus

