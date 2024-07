Raków Częstochowa sięgnie po bramkarza Leeds United?

Jak informuje dziennikarz „BBC” Adam Pope Raków Częstochowa finalizuje transakcję z udziałem bramkarza Leeds United. 23-letni Norweg Kristoffer Klaesson ma przenieść się pod Jasną Górę na zasadzie transferu definitywnego.

Kim jest Kristoffer Klaesson?

Norweski bramkarz swego czasu uchodził za spory talent tamtejszego futbolu. Jest wychowankiem Vålerengi, gdzie przebrnął przez wszystkie szczeble młodzieżowe aż w 2018 roku zadebiutował w seniorskim zespole. W sumie zanim w 2021 roku za 2,4 miliona euro przeniósł się do Leeds United w barwach rodzimego klubu zdążył rozegrać 57 spotkań.

Fani gier piłkarskich z serii „Football Manager” mogą doskonale kojarzyć go z wcześniejszych edycji, gdzie był świetnym wyborem na pozycję bramkarza do europejskich średniaków. Kristoffer Klaesson regularnie przywdziewał barwy norweskich drużyn młodzieżowych, w których w sumie rozegrał 53 spotkania. Norweg mierzy 189 centymetrów wzrostu.

Po przenosinach do Leeds United jego kariera zatrzymała się w miejscu. Co prawda nadal grał regularnie w młodzieżowej reprezentacji Norwegii, aczkolwiek z grą w klubie był problem. Niekwestionowanym numerem jeden w bramce „Pawi” od lat jest Francuz Illan Meslier, który podobnie jak Norweg regularnie reprezentował kadry młodzieżowe swojego kraju. W związku z tym Klaesson w Leeds rozegrał zaledwie cztery spotkania. Znacznie częściej występował w rezerwach gdzie zaliczył 30 spotkań.

Raków szuka nowego bramkarza

Po odejściu Vladana Kovacevicia do Sportingu na pozycji bramkarza w ekipie „Medalików” zrobił się wakat. Bośniak był jednym z najlepszych bramkarzy w lidze i jego zastąpienie nie będzie prostym zadaniem. Raków Częstochowa oraz sam Marek Papszun nie jest przekonany co do jakości bramkarzy jakich posiada w swoim zespole.

Wydawało się, że swoją szansę otrzyma inny Bośniak – Muhamed Sahinović, który do klubu trafił zimą lecz od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją. Zaufaniem nie cieszy się również Kacper Trelowski, który wrócił do klubu po wypożyczeniu do Śląska Wrocław. Trzecią opcją jest doświadczony Dusan Kuciak – Raków podpisał z nim kontrakt w kwietniu, kiedy wszyscy bramkarze pierwszego zespołu byli kontuzjowani.

fot. PressFocus

