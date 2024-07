Lazio zatrudniło kolejnego piłkarza – jego klub dotknęła niedawno tragedia

Lazio przechodzi kolejną rewolucję w składzie. Poza wymianą trenera z Igora Tudora na Marco Baroniego dołożono już na tym etapie sezonu dwóch zawodników – Tijjaniego Noslina oraz Louma Tchaounę. „Biancocelesti” dorzucili do talii kart Fisayo Dele-Bashiru. Kierunek może zaskakiwać, gdyż rzymianie kupili piłkarza ze średniaka ligi tureckiej, który prawie spadł z tamtejszej ekstraklasy – Hataysporu. To jednak gwiazda tamtego sezonu.

Wiele lat w szkółce Man City

Fisayo Dele-Bashiru to ofensywny pomocnik i brat wychowanka Manchesteru City – Toma. Obaj przez bardzo wiele lat szkolili się w akademii „The Citizens”. Fisayo przebywał tu 11 lat, Tom z kolei 14. Starszy z braci zaczął treningi w wieku zaledwie sześciu lat i to jeszcze w czasach, gdy grali tu tacy piłkarze jak: Nicolas Anelka, Claudio Reyna czy też Darius Vassell. Fisayo jest o dwa lata młodszy i dołączył w 2009. Obaj jednak byli świadkami tego, jak rozwija się szkółka Manchesteru City. Zaczynali jeszcze w starej akademii, a załapali się na nowo otwarty za wiele milionów ekskluzywny kompleks w 2014 roku, który przyciąga największe talenty. Jest on połączony mostkiem z Etihad Stadium.

W seniorach jednak nigdy nie zadebiutował. Grał w U18 bądź rezerwach. Następnie dla Fisayo los przygotował etap w Sheffield Wednesday i Hataysporze. Zwłaszcza w tureckim klubie zrobił furorę, gdzie rozegrał ponad 3000 minut, był absolutnie podstawowym piłkarzem, zdobył osiem bramek, miał dwie asysty i dwa wywalczone rzuty karne. Jego zespół sensacyjnie pokonał Galatasaray i była to jedna z zaledwie dwóch porażek mistrzów Turcji.

Lazio pobije rekord klubu po przejściach

Został zakupiony przez Lazio na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Jego dotychczasowy klub, Hatayspor, przeszedł wielką tragedię w lutym 2023 roku. Był on jednym z dwóch zespołów tureckiej Superlig, który odczuł skutki trzęsienia ziemi na granicy turecko-syryjskiej. W tej ogromnej tragedii klub przede wszystkim poniósł straty ludzkie – zmarł Taner Savut, dyrektor sportowy klubu, a także Christian Atsu – były piłkarz Chelsea czy Newcastle United.

Atsu został ofiarą kataklizmu zaledwie dzień po tym, jak wygrał swojej drużynie mecz w ostatniej minucie – rozegrał on w Turcji zaledwie trzy spotkania. Po dwóch tygodniach poszukiwań zidentyfikowano go. Jego pogrzeb w Ghanie miał charakter wojskowy i przemawiał na nim wiceprezydent kraju. W Turcji to właśnie klub z Antiochii najbardziej ucierpiał na tej tragedii. Odmówił wraz z Gaziantepsporem gry w pozostałej części sezonu 2022/23. Utrzymał się w lidze na kolejny sezon, spadły za to dwie najgorsze z pozostałych drużyn.

Hatayspor od momentu tej wielkiej tragedii pozbierał się, przynajmniej organizacyjnie, najlepiej jak tylko mógł. TOP 5 największych transferów wychodzących to zarobek na piłkarzach głównie po katastrofie naturalnej w okolicach Antiochii oraz północnej Syrii. Jeden z nich, Saba Lobjanidze, wystąpił nawet na EURO 2024 i mógł zostać bohaterem meczu z Czechami, ale na sam koniec meczu fatalnie spudłował.

Dele-Bashiru zostanie z początkiem sezonu 2025/26 po wykupie największym transferem wychodzącym w historii klubu – Lazio łącznie ma zasilić budżet Turków kwotą siedmiu milionów euro. Nowy gracz „Biancocelestich” to także reprezentant kraju; ma dwa występy w kadrze Nigerii.

