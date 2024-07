Argentyna w finale Copa America po raz 30

Argentyna pokonała w półfinale Copa America Kanadę 2:0 i awansowała do finału turnieju. W nim zmierzy się z wygranym drugiego półfinału Urugwaj – Kolumbia. „Albicelestes” staną przed szansą wyjścia na prowadzenie w klasyfikacji triumfatorów turnieju.

Wyśmienita Kanada odpada z Copa America

Reprezentacja Kanady była jedną z sześciu ekip spoza Ameryki Południowej, która wystąpiła na tegorocznym Copa America. Był to niezwykle udany debiut dla podopiecznych Jessego Marscha. Jako jedyna drużyna ze strefy CONCACAF wyszli z grupy zajmując drugą pozycję w grupie z Argentyną, Chile i Peru. Ani Stany Zjednoczone, ani Meksyk nie zdołały awansować do fazy pucharowej co było ogromnym zaskoczeniem.

W ćwierćfinale Kanadyjczycy zdołali wyeliminować w rzutach karnych Wenezuelę dzięki czemu ponownie zmierzyli się z Argentyną. Spotkanie zakończyło się dokładnie takim samym rezultatem jak mecz w fazie grupowej. Leo Messi i spółka zwyciężyli 2:0 eliminując czarnego konia rozgrywek.

OH MY GOD MESSI WHAT A GOAL pic.twitter.com/A1rG7W9mad — 天蝎座 (@UtdEIIis) July 10, 2024

Bramki dla Argentyńczyków strzelali Julian Alvarez oraz wspomniany Leo Messi. To ósmy raz kiedy drużyna z ośmiokrotnym zdobywcą Złotej Piłki wystąpi w finale wielkiego turnieju. Bilans jest dla niego bardzo niekorzystny. W czterech finałach Copa America, w których „Albicelestes” z Leo Messim mieli okazję wystąpić wygrali tylko raz – w 2021 roku co oznacza, że podczas tegorocznej edycji w finale będą bronić wywalczonego przed trzema laty tytułu.

Messi has now led Argentina to 𝟖 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐒 in his career 😳 ✅ Copa América 2007

✅ Olympics 2008

✅ World Cup 2014

✅ Copa América 2015

✅ Copa América 2016

✅ Copa América 2021

✅ World Cup 2022

✅ Copa América 2024 pic.twitter.com/4B3Bw8Ycws — 433 (@433) July 10, 2024

Będzie to występ numer 30 w finale Copa America w historii reprezentacji Argentyny. Dotychczas udało im się zwyciężyć w 15 edycjach natomiast w reszcie z nich przegrywali. Obecnie liderami w klasyfikacji zwycięzców tego turnieju są ex aequo Argentyńczycy oraz Urugwajczycy. Jeśli podopiecznym Marcelo Bielsy da się wyeliminować Kolumbię będziemy świadkami meczu o samodzielne panowanie na południowoamerykańskim kontynencie. Finał tegorocznej edycji Copa America odbędzie się 15 lipca na stadionie Hard Rock w Miami.

fot. PressFocus

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl dla pod tytułem: „Słynne drużyny EURO”, o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: