Thiago asystentem trenera FC Barcelony?

Hiszpańskie media informują, że Thiago Alcântara zostanie asystentem trenera Hansiego Flicka w FC Barcelonie. Kataloński „Sport” informuje, że wychowanek „Dumy Katalonii” osiągnął porozumienie z klubem i jego ogłoszenie jest kwestią czasu.

Kilka dni temu świat dowiedział się o zakończeniu profesjonalnej kariery przez Thiago Alcântarę. Hiszpański środkowy pomocnik zdecydował się zawiesić buty na kołku w wieku 33 lat. W trakcie swojej kariery reprezentował barwy „Dumy Katalonii”, Bayernu Monachium oraz Liverpoolu. W wieku 14 lat trafił do szkółki Barcelony, a w maju 2009 roku w przegranym 1:2 meczu z Mallorką jako 18-latek zadebiutował w pierwszym zespole ”Blaugrany”. Niemal rok później, w lutym 2010 roku w wygranym 4:0 meczu z Racingiem Santander strzelił pierwszego gola dla Barcelony.

Z FC Barceloną Thiago zdobył:

Teraz ma wrócić do „Blaugrany” w nowej roli – jako jeden z asystentów trenera. Hansi Flick poszukuje „łącznika” pomiędzy nim a resztą drużyny. Według niego idealnym wyborem będzie właśnie Thiago. Jego ojczystym językiem naturalnie jest język hiszpański, lecz potrafi porozumiewać się również w języku niemieckim. Od 2013 do 2020 roku występował w barwach Bayernu Monachium i przez rok panowie mieli okazję ze sobą współpracować.

