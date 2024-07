Dramatyczna sytuacja w ataku Śląska Wrocław

Trener Śląska Wrocław Jacek Magiera był gościem audycji ”Wokół Śląska” na antenie Polskiego Radia Wrocław. Szkoleniowiec wicemistrzów Polski poinformował w programie, że nowy napastnik Śląska Junior Eyamba wypada z gry na kilka tygodni, a Patryk Klimala nie będzie zawodnikiem Śląska w nadchodzącym sezonie. To oznacza, że wrocławianie tuż przed startem sezonu mają tylko dwóch napastników – Sebastiana Musiolika i Patryka Szwedzika.

Już 19 lipca Śląsk Wrocław domowym meczem z Lechią Gdańsk rozpocznie zmagania w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Kilka dni później wicemistrzowie Polski przystąpią do II rundy eliminacji Ligi Konferencji, gdzie mierzyć się będą z łotewską Rigą FC. Zespół Jacka Magiery będzie musiał radzić sobie bez kluczowej postaci – Erika Exposito, który z 19 golami został królem strzelców, a z 24 punktami wygrał klasyfikację kanadyjską poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Kapitan Śląska odszedł bowiem do katarskiego Al Ahli Doha. Co więcej, Śląsk nie otrzymał za Hiszpana ani złotówki, bo jego umowa wygasła wraz z końcem czerwca, więc odszedł on jako wolny zawodnik.

Przed rozpoczęciem letniego okresu przygotowawczego Jacek Magiera ogłosił, że Patryk Klimala nie pojedzie na obóz. Teraz Magiera w audycji ”Wokół Śląska” na antenie Polskiego Radia Wrocław powiedział wprost, że Klimala odejdzie ze Śląska – „Nie będzie Patryka Klimali w kadrze na sezon 2024/2025 jako piłkarz Śląska Wrocław. Jest to moja decyzja. Dzisiaj sprawą Patryka Klimali zajmuje się dyrektor sportowy.”

Klimala stał się więc jednym z najbardziej spektakularnych niewypałów ostatnich lat w polskiej Ekstraklasie. Według słów wrocławskiego dziennikarza Marcina Torza Klimala zarabiał w Śląsku ok. 160 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem w 11 meczach rundy wiosennej zaliczył tylko jedną asystę, a od początku maja znajdował się poza składem. Co więcej, w ostatnim swoim meczu dla Śląska zmarnował strzał na wagę remisu 3:3 z Ruchem Chorzów, który – jak się okazuje – mógł dać wrocławianom mistrzostwo Polski.

JAK on tego nie strzelił? 🤯🤯🤯 Patryk Klimala miał na nodze piłkę na remis, ale… musicie to sami zobaczyć 👇 pic.twitter.com/qXL15sXbhS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2024

Oprócz przedstawienia sytuacji Klimali, Magiera na antenie Polskiego Radia Wrocław poinformował, że sprowadzony w miejsce Exposito Junior Eyamba doznał kontuzji, a jego przerwa w grze ma potrwać od sześciu do ośmiu tygodni. „Dzisiaj tak naprawdę mamy jednego napastnika” – mówił Magiera w audycji ”Wokół Śląska”.

Magiera ma więc w tej chwili do dyspozycji tylko Sebastiana Musiolika, który przyszedł do Śląska po rozwiązaniu kontraktu z Górnikiem Zabrze. Choć w poprzednim sezonie ex aequo z Adrianem Kapralikiem Musiolik zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej Górnika, w 33 meczach ligowych strzelił tylko cztery gole i dołożył pięć asyst. Dołożył jeszcze dwa trafienia w trzech meczach Pucharu Polski, ale to wciąż nie jest nawet połowa dorobku Exposito z poprzedniego sezonu.

🚨 Jacek Magiera 🗣️:

"Dzisiaj tak naprawdę mamy jednego napastnika, bo Eyamba jest kontuzjowany. Przerwa ma potrwać od 6 do 8 tygodni." Katastrofalna sytuacja. pic.twitter.com/n8RgAPG8wK — Erykmenrog🇮🇹 (@erykmenrog) July 10, 2024

W odwodzie jest jeszcze Patryk Szwedzik, który jednak w czasie obozu przygotowawczego zaliczył tylko 45 minut przeciwko Slavii Praga (0:2). W poprzednim sezonie zaliczył tylko 144 minuty w pierwszym zespole, choć zdołał strzelić jednego gola. Znacznie więcej, bo 914 minut Szwedzik zaliczył w trzecioligowym rezerwach, gdzie strzelił siedem goli w 12 meczach. W poprzednim sezonie Ekstraklasy zanotował zaś 13 występów, a na boisku spędzał średnio 11 minut.

Magiera w audycji ”Wokół Śląska” dał jasno do zrozumienia dyrektorowi sportowemu Davidowi Baldzie, że kadra musi zostać jeszcze wzmocniona. Choć Śląsk nie próżnuje na rynku transferowym, bo nie licząc powrotów z wypożyczeń wicemistrzowie Polski sprowadzili już ośmiu nowych zawodników oraz wykupili z CSKA Sofia Simeona Petrova.

🚨 Jacek Magiera 🗣️:

"Natomiast otwarcie sobie trzeba powiedzieć, grając na dwóch frontach, w Lidze Konferencji Europy i w Ekstraklasie, musimy mieć zawodników dużo dużo więcej niż dzisiaj mamy, aby móc godnie reprezentować Polskę w Europie i Śląsk w Ekstraklasie." pic.twitter.com/NYueF8V5bG — Erykmenrog🇮🇹 (@erykmenrog) July 10, 2024

