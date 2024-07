Piłkarz postrzelony po meczu przez policjanta

Piłkarz Grêmio Anápolis Ramón Souza został postrzelony gumową kulą przez policjanta. Do zdarzenia doszło po meczu drugiej ligi stanu Goiano z Centro Oeste. Postrzał nastąpił w wyniku przepychanki pomiędzy członkami obu drużyn do której doszło po końcowym gwizdku.

Mecz Grêmio Anápolis z Centro Oeste otwierał 12. kolejkę rozgrywek drugiej ligi stanu Goiano. Centro Oeste wygrało 2:1 i oddaliło się na siedem punktów od otwierającego strefę spadkową Grêmio Anápolis. Po końcowym gwizdku doszło do przepychanki pomiędzy członkami obu drużyn. Obecna na miejscu żandarmeria wojskowa musiała zapanować nad porządkiem, a jeden z mundurowych użył broni palnej wobec… bramkarza Grêmio Anápolis.

Ofiarą padł Ramón Souza, który został trafiony gumową kulką w udo. Zachowanie żandarma jest szokujące, bo najpierw odpycha on jednego z piłkarzy Centro Oeste, a następnie strzela z bliskiej odległości do bramkarza Grêmio Anápolis. Ciężko tu mówić o obronie własnej, bo Souza wcale nie rusza na mundurowego, a jedynie oddalając się wykrzykuje coś w jego kierunku.

O goleiro do Grêmio Anápolis foi atingido por uma bala de borracha depois do jogo diante do Centro-oeste, pela Segunda Divisão do Campeonato Goiano. Ramon foi atendido, e está fora de perigo.

O tiro foi disparado por um policial militar!

📽️: Reprodução pic.twitter.com/8SnzHLsBOT

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 11, 2024