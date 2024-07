EURO 2024: Legenda niemieckiej piłki zakończy karierę reprezentacyjną?

EURO 2024 zakończyło się dla Niemców zdecydowanie wcześniej niż sami przypuszczali. Pożegnali się z turniejem już na etapie ćwierćfinału, gdzie po przegranym w dogrywce 1:2 meczu zmuszeni zostali uznać wyższość Hiszpanów. Jak się okazuje, spotkanie z Hiszpanią mogło być ostatnim w reprezentacyjnych barwach dla Thomasa Muellera.

Koniec epoki na EURO 2024

Domowy „last dance”, gra w pięknym stylu i podniesienie upragnionego tytułu mistrza Europy. Taki był plan wszystkich Niemców. To dlatego namówili też do powrotu do reprezentacji Toniego Kroosa. Zakusy naszych zachodnich sąsiadów powstrzymała jednak szalona i przede wszystkim… świetnie wyszkolona technicznie młodzież z Hiszpanii, która po 120 minutach cieszyła się z awansu.

Przed turniejem zakończenie kariery zapowiedział już inny niemiecki zawodnik – Toni Kroos. W przypadku legendy Realu Madryt mowa jednak o absolutnym zawieszeniu butów na kołek – klubowo przed turniejem rozegrał ostatni mecz, finał Ligi Mistrzów na Wembley.

Trudno wyobrazić sobie dalszą grę w reprezentacji Niemiec na wielkich turniejach takich zawodników jak chociażby Manuel Neuer, który za dwa lata (termin mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku) będzie miał już 40 lat na karku. Oczywiście, dla bramkarza to nie problem, jednak nawet na tej pozycji mija kiedyś termin przydatności. Na takowy u Neuera czeka wieczny rezerwowy kadry Niemiec, Marc-Andre ter Stegen z FC Barcelony.

End of an era. Salute to the legendary Toni Kroos 🫡 pic.twitter.com/I5YkWowEva — B/R Football (@brfootball) July 5, 2024

Muller powie pas?

Po meczu z Hiszpanią Thomas Mueller udzielił wywiadu niemieckiemu „Sky Sport„, w którym jasno stwierdził:

Bardzo prawdopodobne, że był to mój ostatni mecz dla reprezentacji.

Gdyby ostatecznie zawodnik Bayernu Monachium podjął taką decyzję, fani nie powinni mieć pretensji do sympatycznego Niemca o pospolitym w regionie nazwisku. Podczas EURO 2024 Muller pełnił rolę rezerwowego i oddał pole do popisu młodszym i na ten moment po prostu piłkarsko lepszym graczom – takim jak Jamal Musiala czy Florian Wirtz. W narodowych barwach Thomas Mueller rozegrał łącznie 131 meczów, podczas których strzelił 45 goli i zaliczył 41 asyst. Wystąpił na ośmiu turniejach rangi MŚ i EURO.

Złota legenda

Thomas Mueller w narodowej reprezentacji zadebiutował w 2010 roku, a już kilka miesięcy później – przeciwko Australii na MŚ w RPA – strzelił swojego pierwszego gola w narodowych barwach. Najlepszy okres gracza Bayernu przyszedł jednak niewątpliwie w 2014 roku, kiedy był jedną z najważniejszych postaci „Die Mannschaft” w drodze po tytuł mistrza świata. Po drodze grał też w 2012 roku na EURO, mistrzostwach Starego Kontynentu w 2016, MŚ 2018, EURO 2020 oraz mundialu w Katarze.

🚨🇩🇪 Thomas Müller: “It’s very likely that this was my last game with Germany, yes”, he told @SkySportDE. pic.twitter.com/cjeVfiA5PP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024

Pomimo swoich ograniczeń (jest raczej wolny i niezbyt zwinny), Mueller był bez wątpienia jednym z najbardziej inteligentnych piłkarzy w świecie europejskiego futbolu. Jego boiskowe IQ było zdecydowanie ponad normę, a „szósty zmysł” przez całą karierę pozwalał mu widzieć rzeczy, na które uwagi nie zwracali żadni inni zawodnicy. Miał on jedyną i niepowtarzalną w związku z tym pozycję „raumdeutera” – był sobie wolnym elektronem, który wiedział gdzie dokładnie się znaleźć. Można to przetłumaczyć dosłownie jako „pochłaniacz przestrzeni”.

Oczywiście, w swojej reprezentacyjnej karierze miał także gorsze momenty, jak wtedy gdy w 1/8 finału EURO 2020 na Wembley nie wykorzystał sytuacji „sam na sam” i pozbawił Niemców szansy na zwycięstwo w „Świętej Wojnie” przeciwko Anglikom. Mimo to pozytywnych wspomnień będzie co nie miara, gdyż Mueller to świetny piłkarz i przede wszystkim pozytywny człowiek. Świetnie mu się grało w duecie z Robertem Lewandowskim, gdzie w dużej mierze pracował na sukces strzelecki Polaka.

Wielkie turnieje Thomasa Muellera:

MŚ 2010 – czwarte miejsce

EURO 2012 – półfinał

MŚ 2014 – zwycięstwo

EURO 2016 – półfinał

MŚ 2018 – faza grupowa

EURO 2020 – 1/8 finału

MŚ 2022 – faza grupowa

EURO 2024 – ćwierćfinał

fot. PressFocus

