Borussia wycofa się z transferu? Wykryto kontuzję na testach medycznych

Borussia Dortmund była o krok od finalizacji transferu Serhou Guirassy’ego ze Stuttgartu. Autor 28 goli w poprzednim sezonie Bundesligi przechodził testy medyczne podczas których wykryto kontuzję. Borussia wydała krótkie oświadczenie, w którym informuje, że sprawa wymaga dalszych wyjaśnień.

Borussia Dortmund szukała wzmocnień

Okres między sezonami trwa w najlepsze, czego efektami są nieustanne przenosiny zawodników. Bohaterem transferu na Signal Iduna Park miał być Serhou Guirassy, a właściwie to… cały czas jest takowym bohaterem. Świetny sezon 2023/24, w którym Gwinejczyk strzelił 28 goli w rozgrywkach Bundesligi wiązał się zainteresowaniem wielu klubów. 28-latek zdecydował się na pozostanie w Bundeslidze. Wszystko było już przyklepane.

Nie tylko Guirassy, ale cały Stuttgart prezentował się znakomicie w poprzednim sezonie. Ostatecznie zakończył sezon z wicemistrzostwem Niemiec i po 15 latach wraca do Ligi Mistrzów. Borussię Dortmund podopieczni Sebastiana Hoenessa wyprzedzili zaś o trzy pozycje w tabeli. Klub opuścił podstawowy stoper – Hiroki Ito, który trafił do Bayernu. Miał odejść też najskuteczniejszy napastnik. Wliczając rozgrywki DFB Pokal, Guirassy w 30 meczach poprzedniego sezonu strzelił aż 30 goli. Gdyby nie wybitny sezon Harry’ego Kane’a, Gwinejczyk spokojnie zostałby królem strzelców. Zdecydował się na przenosiny, lecz nie są one jeszcze przesądzone.

Dortmund will sign Serhou Guirassy from Stuttgart, per @FabrizioRomano He had 30 goals in 30 games last season, and his release clause is only around $19M 🇬🇳💸 pic.twitter.com/8U2IBVquHH — B/R Football (@brfootball) June 26, 2024

Nieudane testy medyczne

Wydawało się, że po ustaleniu kwoty transferu w wysokości 17,5 mln euro testy medyczne będą tylko formalnością. Rzeczywistość pokazała jednak, że nawet w takich momentach nie można być pewnym wszystkiego. Podczas testów lekarze wykryli kontuzję, która dość mocno komplikuje sprawę przejścia Guirassy’ego do Borussii. Klub wydał enigmatyczne oświadczenie, które niewiele nam mówi:

Podczas testów medycznych u Serhou Guirassy’ego wykryto kontuzję, która wymaga dalszych wyjaśnień.

Jak można przeczytać w niemieckich mediach, problem dotyczy więzadeł. Borussia nie chce rezygnować z Guirassy’ego, oczywiście pod warunkiem, iż jego uraz nie okaże się groźny. Pozyskanie takiego zawodnika byłoby ogromnym plusem dla BVB, dlatego władze klubu nie mogą popełniać pochopnych decyzji. Z najnowszych aktualizacji można przeczytać, iż finalizacja transferu może poczekać nawet do następnego tygodnia, tylko po to, by mieć stuprocentową pewność co do zdrowia zawodnika.

Der Transfer von Guirassy zum BVB ist aufgrund einer festgestellten Verletzung ins Stocken geraten. 😳 "Während einer medizinischen Untersuchung von Serhou Guirassy wurde eine Verletzung festgestellt, die einer weiteren Abklärung bedarf", teilte der BVB mit.#SkyTransfer #BVB pic.twitter.com/RBbPhYd7Xc — Sky Sport (@SkySportDE) July 10, 2024

