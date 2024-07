Cena Cancelo spada. City chce się go koniecznie pozbyć

Joao Cancelo może być w letnim okienku transferowym do kupienia za bardzo niską kwotę, jak na swoje umiejętności. To pokłosie tego, że Pep Guardiola całkowicie skreślił piłkarza, nie ma zamiaru go oglądać na letnim obozie i za wszelką cenę chce się go pozbyć.

Joao Cancelo ma jeszcze bardzo długi kontrakt z Manchesterem – aż do 2027 roku. Pep Guardiola uczynił z niego fałszywego rozgrywającego z pozycji lewego obrońcy. Sprawował się w tej roli doskonale i był rewelacją Premier League. Rozegrał aż 36 spotkań w lidze w sezonie 2021/22, spędzając na murawie około 3300 minut. Do tego doszło jeszcze dziewięć spotkań w Champions League. W obu tych rozgrywkach zaliczył w sumie dziesięć asyst. Wystarczy tylko spojrzeć na poniższą statystykę z końcówki stycznia 2022. Dokładnie wtedy podpisał nową umowę na pięć kolejnych lat. Nie było ważniejszego piłkarza w drużynie.

João Cancelo was the only player with 50+ shots, 50+ aerial duels won, 50+ take-ons completed and 50+ tackles made during the 2021/22 PL season.

◉ 83 tackles made

◉ 81 shots

◉ 57 aerial duels won

◉ 56 take-ons completed

◎ 7 assists

Now it sounds like he's leaving. 🙃 pic.twitter.com/f9EJ0ZJHJB

— Squawka (@Squawka) January 30, 2023