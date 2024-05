Raków Częstochowa ma za sobą historyczny sezon. Pierwszy od kilku lat bez Marka Papszuna, pierwszy jako urzędujący mistrz Polski, pierwszy z graniem w fazie grupowej europejskiego pucharu. Był to także pierwszy sezon w roli trenera jakiejkolwiek pierwszej drużyny dla Dawida Szwargi. Szkoleniowiec z końcem sezonu pożegna się z posadą, co ogłosił klub grający przy ul. Limanowskiego.

Oficjalnie: Raków Częstochowa latem zmieni trenera

Latem 2023 Dawid Szwarga jako 32-letni trener został absolutnym trenerskim debiutantem jako „jedynka” i od razu wskoczył w bardzo duże buty. Zastąpienie legendy klubu jaką niewątpliwie jest Marek Papszun od początku zapowiadało się na bardzo trudne wyzwanie, a co dopiero po historycznym sezonie dla klubu, zakończonym tytułem mistrza kraju.

Informujemy, że decyzją władz klubu Dawid Szwarga z końcem sezonu przestanie pełnić funkcję pierwszego trenera Rakowa Częstochowa. pic.twitter.com/aCXEY9zIKz — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) May 7, 2024

Sceptycy mogą teraz czuć smak zwycięstwa, gdyż mistrzowie Polski 2023 pod jego wodzą prezentowali się bardzo w kratkę. Druga najlepsza ekipa u siebie i tylko osiem straconych bramek to jedna twarz drużyny Szwargi – inna to bycie 10. drużyną w lidze na wyjazdach (13. w tej klasyfikacji Piast ma tylko dwa punkty mniej). W Europie także były wielkie ciężary, choć łatwa przeprawa na kontynentalnym gruncie byłaby tutaj ogromną niespodzianką. Trudności wynikały głównie z powodu urazów, ale nie można też zapominać o chaotycznych transferach, czasem robionych wręcz na siłę. Brakowało w tym jedynym sezonie Szwargi ładu i składu, ale od początku dało się przewidzieć, że tak właśnie będzie.

Dawid Szwarga poprowadził drużynę w 49 spotkaniach. W Ekstraklasie „Medaliki” wygrały 13 spotkań, 10 zremisowały a osiem przegrały. Wcześniej szkoleniowiec młodego pokolenia był w ponad 200 spotkaniach asystentem zarówno przy Limanowskiego, jak i w GKS-ie Katowice (tutaj: 110 spotkań). Co się przede wszystkim rzuca w oczy? Kompletny brak stabilności. Raków nie potrafi wygrać dwóch ligowych meczów z rzędu od… początku października! Dopiero co przegrał z Zagłębiem Lubin, remisował z ŁKS-em, Ruchem czy Puszczą, skompromitował się w Pucharze Polski z Piastem… dużo było tych kamyczków w ogródku.

Spotkania kryzysowe

W lutym – po odpadnięciu z Pucharu Polski z Piastem Gliwice (0:3) – miało miejsce spotkanie kryzysowe, po którym ogłoszenie było takie: dalej ufamy dalej trenerowi, więc zostaje. Po długiej rozmowie została podjęta decyzja, by nie robić gwałtownych ruchów i pozostawić szkoleniowca na swoim stanowisku. Wcześniej właściciel klubu Michał Świerczewski opublikował szeroko komentowanego tweeta, nazywając Raków „średniakami”.

Na początku kwietnia doszło do kolejnego kryzysu i spotkania ze sztabem oraz zawodnikami. Świerczewski znów nie ukrywał frustracji związanej z wynikami. 33-letni szkoleniowiec został jednak obdarzony zaufaniem władz i znów mu się upiekło. Właściciel podkreślił, że wina za rozczarowujące wyniki nie spoczywa wyłącznie na trenerze i sztabie, ale również na zawodnikach. Było to po spotkaniu z Radomiakiem (1:2). Od tamtego momentu Raków wygrał tylko 1:0 z Widzewem i to grającym przez 80 minut w 10, a przegrał z Górnikiem Zabrze i przeciętnym Zagłębiem Lubin.

Niedawno skończyliśmy spotkanie ze sztabem szkoleniowym i zawodnikami. Poinformowaliśmy wszystkich, że dalej będziemy inwestować w rozwój Dawida Szwargi, jako pierwszego trenera. Przekazaliśmy również, że winę za sytuację, w której się znaleźliśmy, ponosi nie tylko sztab i… https://t.co/2JGH6Z1qNK — Michał Świerczewski (@MichalS1978) April 9, 2024

Co dalej?

Trudno w tym momencie stwierdzić co czeka szkoleniowca kojarzonego z grupą Deductor. Niewątpliwie, ma on spore szanse na pozostanie w Ekstraklasie. Mówi się o tym, że nowego trenera w elicie będzie szukać kilka z drużyn, więc z automatu możemy połączyć nazwisko trenera Rakowa choćby z Wartą Poznań, Cracovią. Trudno wyobrazić sobie, aby po szkoleniowca sięgnął Lech Poznań.

Fot. PressFocus

