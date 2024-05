Kluczowy piłkarz Widzewa wypada na wiele miesięcy

Kapitan Widzewa Łódź Bartłomiej Pawłowski podczas jednego z treningów zerwał więzadło krzyżowe. Klub poinformował, że przerwa w grze 31-latka potrwa od sześciu do ośmiu miesięcy. To dla Widzewa ogromna strata, bowiem Pawłowski jest liderem zespołu w klasyfikacji kanadyjskiej.

Pawłowski zerwał więzadło krzyżowe

Pierwsze niepokojące wieści ws. Pawłowskiego pojawiły się 8 maja. Widzew poinformował w mediach społecznościowych, że kapitan zespołu z powodu urazu przedwcześnie zakończył trening. Piłkarz przeszedł badania, po których usłyszał najgorszą możliwą diagnozę – zerwanie więzadła krzyżowego. Wstępne wyniki badań wskazują, że przerwa w grze potrwa od sześciu do ośmiu miesięcy.

Bartłomiej Pawłowski doznał zerwania więzadła krzyżowego ACL. Pierwsze diagnozy przewidują, że jego przerwa od gry potrwa od sześciu do ośmiu miesięcy. Kapitanie, jesteśmy z Tobą! ✊🏻 pic.twitter.com/2TYUqFkzf3 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) May 9, 2024

To ogromna strata dla Widzewa, bowiem Pawłowski jest liderem zespołu nie tylko na boisku, ale i w ligowych klasyfikacjach. Kiedy zimą do Ruchu Chorzów odszedł Patryk Stępiński, Pawłowski został mianowany przez trenera Daniela Myśliwca kapitanem. 31-latek jest także najlepszym strzelcem Widzewa oraz przewodzi w klasyfikacji kanadyjskiej zespołu.

W 28 meczach strzelił osiem goli i zanotował pięć asyst, a jego udział przy bramkach Widzewa w tym sezonie Ekstraklasy wynosi 32,5% (udział przy 13 z 40 goli). Pawłowski dołożył także trafienie w meczu 1/4 finału Pucharu Polski przeciwko Wiśle Kraków (1:2). Pawłowski także w poprzednim sezonie był liderem Widzewa w klasyfikacji kanadyjskiej. W 32 meczach Ekstraklasy strzelił 10 goli i dołożył cztery asysty, zaliczając udział przy bramkach Widzewa na poziomie niemal 37% (14 z 38 goli).

𝐖𝐈𝐃𝐙𝐄𝐖 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐙 𝐏𝐈𝐀𝐒𝐓𝐄𝐌!🔥 Bartłomiej Pawłowski mocnym strzałem pokonał Františka Placha z jedenastu metrów! 🎯 📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/cH3rZxchRo — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 7, 2024

Pawłowski ponownie został piłkarzem Widzewa zimą 2022 roku, kiedy przeniósł się ze Śląska Wrocław. Był to dla niego powrót do Widzewa po ośmiu latach, bowiem w połowie sezonu 2013/14 trafił do występującej wówczas w La Liga Malagi. W rundzie wiosennej sezonu 2021/22 Pawłowski rozegrał 10 meczów, w których strzelił sześć goli i po kilku miesiącach wywalczył z zespołem awans do Ekstraklasy.

31-latek w tym sezonie zmagał się już z urazem. Pod koniec rozgrywek 2022/23 Pawłowski narzekał na problemy mięśniowe i po kilku miesiącach problem się odnowił. Na przełomie października i listopada 2023 roku Pawłowski trzy ligowe spotkania oraz mecz Pucharu Polski z Wisłą Puławy.

fot. PressFocus

