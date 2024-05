Katarzyna Kiedrzynek zakończyła karierę w reprezentacji Polski

Katarzyna Kiedrzynek zdecydowała się zakończyć karierę reprezentacyjną. Jedna z najwybitniejszych polskich piłkarek poinformowała o swojej decyzji za pomocą mediów społecznościowych i wywiadu, jakiego udzieliła oficjalnej stronie „Łączy nas piłka”.

Katarzyna Kiedrzynek kończy reprezentacyjną karierę

Katarzyna Kiedrzynek rozpoczęła piłkarską karierę w Motorze Lublin. Następnie przeniosła się do Górnika Łęczna, a w 2013 roku postanowiła spróbować swoich sił zagranicą i została bramkarką Paris Saint-Germain. Podczas pobytu we Francji świętowała wiele sukcesów. Cztery razy zagrała w finale Ligi Mistrzyń, trzy razy była wybierana najlepszą bramkarką ligi francuskiej, a cztery razy trafiła do jedenastki sezonu. W 2016 roku została uznana za trzecią bramkarkę globu przez Światowy Związek Piłkarzy i Piłkarek. Cztery lata później przeniosła się do VfL Wolfsburga, gdzie dzieliła szatnie z Ewą Pajor. W 2023 roku ponownie została piłkarką Paris Saint-Germain i podpisała ze stołecznym klubem dwuletnią umowę.

Kończy się pewna epoka w kobiecej reprezentacji Polski. Po piętnastu latach karierę w narodowych barwach zdecydowała się zakończyć Katarzyna Kiedrzynek. Dziękujemy! 🇵🇱⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) May 9, 2024

Kiedrzynek zadebiutowała w reprezentacji Polski w 2009 roku w wygranym 4:1 meczu kwalifikacji mistrzostw świata z Ukrainą. Wcześniej występowała w zespołach młodzieżowych. 33-latka wystąpiła w drużynie narodowej 64 razy, a w 24 meczach zaliczyła czyste konto. W 2023 roku „Biało-Czerwone” z Kiedrzynek na pokładzie wygrały swoją grupę w pierwszej edycji kobiecej Ligi Narodów i awansowały do dywizji A. Bramkarka ostatni mecz rozegrała 9 kwietnia tego roku w przegranym meczu przeciwko Austrii 1:3.

Zdrowie już nie te…

Ostatnio jest drugą bramkarką PSG i przesiaduje głównie na ławce rezerwowych, a i w reprezentacji Nina Patalon coraz częściej stawia na Kingę Szemik ze Stade Reims, która ma w Ligue 1 pewną grę i od teraz prawdopodobnie będzie golkiperką numerem jeden między słupkami Polski. Kiedrzynek postanowiła bowiem zakończyć karierę w kadrze. O swojej decyzji poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych:

Po 18 latach reprezentowania biało-czerwonych barw z największą dumą i honorem, nadszedł ten nieuchronny czas, by zakończyć przygodę z drużyną narodową. Towarzyszyła mi ona przez prawie całe dorosłe życie. Przeżyłam wiele wspaniałych chwil, też wiele trudnych, które wykuwały mój charakter. Miałam przyjemność grać u boku wspaniałych piłkarek i poznałam mnóstwo przyjaciół. Nie zapomnę tych lat nigdy.

Co zadecydowało? Głównie zdrowie. Bramkarka udzieliła obszernego wywiadu portalowi „Łączy nas piłka”, w którym opowiada, że długo do takiej decyzji dojrzewała i sporo ją ona kosztowała. Nie chce grać w reprezentacji, podczas gdy nie może dać z siebie wszystkiego. Rezygnuje tak naprawdę w ważnym dla naszej kadry momencie:

To się tak mówi, że mamy za chwile baraże, za rok ewentualne mistrzostwa Europy. Ale w moim wieku to jak lata świetlne. Na EURO miałabym 34 lata. Nie chciałabym jechać na mistrzostwa odgrywając tylko jakąś rolę pozaboiskową. Uwielbiam spędzać czas z tymi dziewczynami, ale frustrowałoby mnie to, że nie mogę dać z siebie wszystkiego na boisku. Jestem jednak dumna z tego, że wróciłam po kontuzjach, po tym trudnym czasie i pomogłam kadrze w awansie do dywizji A. Teraz będę ściskać kciuki za wyjazd na EURO!

Cały wywiad z Kasią Kiedrzynek dostępny jest TUTAJ.

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: