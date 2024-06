EURO 2024: Piłka będzie dodatkowym sędzią

UEFA we współpracy z Adidasem stworzyła inteligentną piłkę, która podczas EURO 2024 ma być dodatkowym wsparciem dla sędziów w kwestii odgwizdywania spalonych. Nazywa się to „Fussballliebe” co w wolnym tłumaczeniu z języka niemieckiego znaczy „miłość do piłki nożnej”.

Piłka zadebiutuje w meczu otwarcia EURO 2024

Rozwój technologii nie zatrzymuje się ani na moment. Futbol jest jedną z dziedzin, w których co jakiś czas doświadczamy nowinek technologicznych. Czy to VAR, czy to goal-line technology, czy to półautomatyczny spalony. Teraz podczas mistrzostw Europy w Niemczech wykorzystana zostanie technologia „connected ball”, której zadaniem będzie przesyłanie dokładnych danych dotyczących piłki w czasie rzeczywistym.

Innowacja ta ma być dodatkiem właśnie do systemu półautomatycznego spalonego. Zostanie połączona z innymi technologiami stosowanymi na boisku, takimi jak kamery rejestrujące ruchy zawodników. Wewnątrz piłki ma znajdować się czujnik ruchu, który może pomóc sędziemu w określeniu punktów kontaktu zawodnika z piłką, aby móc współpracować przy wskazywaniu fauli, na przykład poprzez wskazanie, czy doszło do dotknięcia ręką. Ten czujnik ruchu umieszczony pośrodku jego wnętrza może wykryć ponad 500 ruchów na sekundę. W założeniu ma to skracać czas jaki sędziowie poświęcają na rozwiązywanie sytuacji.

Dyrektor techniczny UEFA, Zvonimir Boban, podczas prezentacji piłki wyraził, że „Fussballliebe” będzie bardzo pomocne w prowadzeniu meczu.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to szczyt rozgrywek drużyn narodowych w Europie i dokładamy wszelkich starań, aby każdy aspekt, od obiektów po sprzęt, był na najwyższym poziomie. jakość i wydajność. Jak zawsze jesteśmy pewni, że FUSSBALLLIEBE firmy adidas będzie stanowić kolejny krok w naszym wspólnym dążeniu do doskonałości

Piłka zadebiutuje w meczu otwarcia pomiędzy gospodarzami turnieju Niemcami a Szkocją, w piątek 14 czerwca o godzinie 21:00. Projekt piłki inspirowany jest radością z futbolu i energią turnieju.

fot. PressFocus

