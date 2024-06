Cristiano Ronaldo ustanowi samodzielny rekord EURO

Portugalia – Czechy to ostatni mecz pierwszej kolejki fazy grupowej. Jest więcej niż pewne, że zagra w nim także Cristiano Ronaldo. Wejście na murawę choćby na minutę sprawi, że zostanie samodzielnym rekordzistą mistrzostw Europy. O jaki rekord chodzi?

Gra od 2003 roku

Cristiano Ronaldo zadebiutował w reprezentacji Portugalii dokładnie tydzień po tym, jak Manchester United oficjalnie ogłosił go nowym zawodnikiem. Przeszedł on ze Sportingu jako utalentowany skrzydłowy i kosztował 12 milionów funtów. Reszta jego klubowej historii jest już doskonale znana każdemu nawet średnio zorientowanemu kibicowi piłki nożnej – Manchester United, przede wszystkim Real Madryt, Juventus, powrót do Manchesteru oraz wyznaczenie kierunku światowym gwiazdom i dołączenie do Al-Nassr.

Dotychczas w kadrze Portugalii wystąpił aż w 207 spotkaniach i strzelił w nich 130 goli. To czyni go najlepszym strzelcem reprezentacyjnym w historii. Jeszcze niedawno próbował doścignąć Irańczyka, który nazywa się Ali Daei, a teraz ma nad nim już 22 bramki przewagi. „CR7” się nie zatrzymuje. Strzelił aż 44 gole dla Al-Nassr we wszystkich rozgrywkach (35 w samej lidze). Nie jest to tak oczywiste, biorąc pod uwagę, że wielu piłkarzom nie po drodze jest z Arabią Saudyjską i zanotowali spektakularne wtopy transferowe (Jordan Henderson, Jota, Roberto Firmino). W eliminacjach do EURO 2024 trafił do siatki dziesięciokrotnie.

Ronaldo – rekordzista w historii EURO

Cristiano Ronaldo stanie się pierwszym w historii piłkarzem, który zagra na sześciu turniejach o mistrzostwo Europy:

EURO 2004 – dwa gole i wicemistrzostwo Europy

i wicemistrzostwo Europy EURO 2008 – jeden gol

EURO 2012 – trzy gole i tytuł króla strzelców wspólnie z pięcioma piłkarzami

i tytuł króla strzelców wspólnie z pięcioma piłkarzami EURO 2016 – trzy gole i mistrzostwo Europy

i mistrzostwo Europy EURO 2020 – pięć goli i tytuł króla strzelców wspólnie z Patrikiem Schikiem

i tytuł króla strzelców wspólnie z Patrikiem Schikiem EURO 2024 – ?

Dotychczas żaden piłkarz nie wystąpił na sześciu mistrzostwach. Rekordzistą ex aequo są Cristiano Ronaldo oraz Luka Modrić. Z tym tylko, że Chorwat zdążył już wystąpić na EURO 2024, a Portugalczyk jeszcze nie. Jeżeli więc zagra chociażby minutę, to zostanie samodzielnym rekordzistą pod tym względem. Jeśli też na boisko wybiegnie Pepe, to zanotuje występ w swoim piątym w karierze EURO i znajdzie się ex aequo na drugiej pozycji z Luką Modriciem. Graczy, którzy wystąpili po czterokrotnie jest z kolei cała masa – m.in Toni Kroos, Gianluigi Buffon, Petr Cech, Giorgio Chiellini, Thomas Muller, Manuel Neuer, Ivan Perisić, Lukas Podolski czy też… Wojciech Szczęsny.

Cristiano Ronaldo dzierży także kilka innych rekordów EURO i to jeszcze bez żadnej rozegranej minuty w 2024 roku, a są to:

najwięcej meczów na mistrzostwach Europy – 25

najwięcej goli na mistrzostwach Europy – 13

najwięcej rozegranych minut na mistrzostwach Europy – 2153

najwięcej wygranych spotkań – 12

najwięcej występów jako kapitan – 16

najwięcej turniejów ze strzelonym golem – 5

najwięcej strzelonych karnych (poza konkursami jedenastek) – 3

Fot. PressFocus

