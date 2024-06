Transfer do lokalnego rywala ma to do siebie, że wiąże ze sobą duże ryzyko dla samego zawodnika. Bycie „jednym z nas” nagle staje się nieaktualne, bo piłkarz dołącza do wroga – często oznacza to w dzisiejszych czasach choćby pogróżki wobec piłkarza w mediach społecznościowych, a także celem staje się jego rodzina. Palone są koszulki… Co dopiero, gdy mowa o piłkarzu grającym w Turcji… Michy Batshuayi postanowił po raz kolejny zamienić turecki klub ze Stambułu na inny w mieście.

Chciał grać więcej

Jeszcze niedawno (bo rzadko się udziela na Twitterze/X) wysyłał serduszka w kolorach Fenerbahce, a dziś decyduje się dołączyć do wielkiego rywala w mieście. Żeby tego było mało, to idzie do rywala, który wygrał tytuł w walce właśnie z jego dotychczasowym zespołem. W Turcji fanatyzm jest specyficzny. Trzeba przyznać, że Batshuayi ma odwagę. Dla „Fener” strzelił 12 goli, ale pełnił głównie rolę zmiennika Edina Dzeko. Zwykle wchodził na boisko z ławki. Uzbierał zaledwie ponad 700 ligowych minut. Aż 23 razy pojawiał się na murawie jako rezerwowy. Na początku sezonu nawet wcale nie grał, dopiero później zaczął otrzymywać szanse. W pierwszym składzie w Super Lig wyszedł zaledwie… trzykrotnie!

Turcja: hitowy transfer… między rywalami

Jeszcze w marcu Batshuayi był jednym z bohaterów bójki, gdzie bronił się przed pseudokibicami, którzy przez Turecką Federację Piłkarską zostali uznani za… ofiary piłkarzy. Był to mecz ligowy w Trabzonie, gdzie „Batsman” zdobył zwycięską bramkę pod koniec meczu. W całą tę bójkę poza Belgiem zamieszani byli: Dominik Livaković (najbardziej ucierpiał), Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel i Irfan Can Kahveci. O tej ogromnej bijatyce pisaliśmy TUTAJ. Zawodnicy bronili się przed atakami szaleńców z trybun, a Batshuayi apelował o surowsze działanie właśnie wobec nich. Po efektownym półobrocie stał się bohaterem fanów Fenerbahce. Thomas Meunier i Stefano Denswil (piłkarze Trabzonsporu) sami przyznali, że to kibole Trabzonsporu okryli hańbą swój klub.

Objektif olarak PFDK sevkleri şöyle olması gerekyor • Oosterwolde :0 maç

• Michy Batshuayi :0 maç

• Fred :0 maç

•Krunic :0 maç

• İrfan Can Eğribayat :0

• Mert Hakan Yandaş :1

• Osayi Samuel :FIFA Fair Play ödül •Trabzonspor 40 maç seyircisiz

pic.twitter.com/WatTQJMxtO — F E R H A T (@theferhat0) March 27, 2024

Turcja najprawdopodobniej spodobała się Batshuayiemu, który zaliczył już epizod w Besiktasie, a teraz dołączy do swojego trzeciego stambulskiego klubu w karierze. Michy Batshuayi to piłkarz doskonale znany podczas swojej kariery z bycia świetnym jokerem. Nie otrzymał on powołania na UEFA EURO 2024. W koszulce Fenerbahce rozegrał 75 meczów, strzelił 44 gole i zaliczył pięć asyst. Fenerbahce odpadło w ćwierćfinale Ligi Konferencji i zostało niedawno wicemistrzem kraju, mając 99 punktów w lidze i przegrywając mistrzowską paterę o trzy oczka. Nowym trenerem klubu jest Jose Mourinho, który ostatnio zastąpił Ismaila Kartala. Zaczyna on budować już skład na sezon 2024/25.

Fot. PressFocus

