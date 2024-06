Legia Warszawa z nowym asystentem trenera. Niedawno prowadził klub w Ekstraklasie

Legia Warszawa dokonała ważnej zmiany w sztabie szkoleniowca. Od nowego sezonu Legioniści będą się przygotowywać pod okiem nowego asystenta. Portugalczyka Goncalo Feio będzie wspomagać Grzegorz Mokry. Przed dwoma laty prowadził on ekstraklasową wówczas Miedź Legnica.

Legia zmienia sztab szkoleniowy

Od kwietnia 2024 roku w sztabie szkoleniowym warszawskiej Legii dochodzi do dużych przetasowań. Jedyną osobą, która od tego czasu zachowała swoje stanowisko – licząc głównego trenera i jego asystentów – jest klubowa legenda Inaki Astiz. Z kolei w przeddzień startu letniego zgrupowania Legia Warszawa poinformowała, że z klubem żegnają się dotychczasowi asystenci trenera – Przemysław Małecki i Alex Trukan. Nie jest tajemnicą, że obaj byli bardziej związani z nowym szkoleniowcem Udinese Calcio Kostą Runjaiciem. Paweł Gołaszewski z „Piłki Nożnej” poinformował, że zarówno Małecki, jak i Trukan będą asystentami ex-trenera Legii we Włoszech.

Jednym z asystentów Feio od nowego sezonu będzie Emanuel Ribeiro. Polscy kibice mogą kojarzyć go z Lechii Gdańsk, gdyż w latach 2021-2022 był tam asystentem Tomasza Kaczmarka. Ostatnią pracą Portugalczyka była rola asystenta u boku Rui Moty w gruzińskim klubie FC Dila Gori. Co ciekawe, Mota pracował już w Legii Warszawa, kiedy był asystentem Ricardo Sá Pinto. Podczas pierwszego przedsezonowego sparingu z Odrą Opole, czujne oko dziennikarzy zauważyło kolejną nową postać w sztabie Legii – Grzegorza Mokrego.

Kim jest Grzegorz Mokry?

To dość niespodziewany ruch klubu z Łazienkowskiej. Od października 2022 roku Mokry pracował jako główny trener. 39-latek wraca do swojej poprzedniej roli, bo przed laty był asystentem Artura Skowronka. Obaj panowie pracowali razem przez sześć lat i przeszli drogę od Ruchu Radzionków do Wisły Kraków.

Kibice najbardziej kojarzą Mokrego z Miedzi Legnica. W latach 2017-2020 był tam asystentem Dominika Nowaka. W październiku 2022 roku znajdująca się w strefie spadkowej Ekstraklasy Miedź zwolniła architekta awansu Wojciecha Łobodzińskiego i poprosiła o pomoc jego asystenta – właśnie Mokrego. Ta przygoda nie była jednak zbyt udana. Miedź spadła, a Mokry stracił stanowisko, o czym dowiedział się tuż przed ostatnią kolejką.

Następnie Mokry przez kilka miesięcy (od lipca do listopada 2023 roku) prowadził drużynę Podbeskidzia Bielsko-Biała. Dołożył on cegiełkę do pierwszego w historii spadku „Górali” do II ligi. Dwa spadki w CV w ciągu dwóch sezonach nie są powodem do dumy, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Mokry nie przepracował w Miedzi i Podbeskidziu całych sezonów.

W Legii pracuje osoba, która zatrudniała Mokrego do Wigier Suwałki. Chodzi o Mateusza Mazura, który jest głównym asystentem dyrektora sportowego oraz byłym dyrektorem sportowym Wigier. Notabene, to samo stanowisko piastował niegdyś Jacek Zieliński – obecny dyrektor sportowy Legii. Być może miało to znaczenie przy zatrudnieniu Mokrego. Jako że zszargał on lekko swoją opinię jako pierwszy trener, to rola asystenta Goncalo Feio może okazać się ważnym krokiem w odbudowie kariery trenerskiej. Kto wie, może Mokry wróci jeszcze do roli pierwszego trenera.

