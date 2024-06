Dania remisuje z Serbią i gra dalej na EURO 2024

Zmagania w grupie C EURO 2024 zakończyły spotkania, w których bałkańska Serbia podejmowała Danię, a wyspiarze z Anglii mierzyli się z ekipą słoweńską. W pierwszym z dwóch rozgrywanych równolegle spotkań nie zwyciężyła żadna z drużyn, a mecz ostatecznie zakończył się bezbramkowym remisem 0:0.

Wyrównany początek

Start spotkania wyglądał tak, jak wielu się tego spodziewało. Obie ekipy nie chciały od początku pokazać wszystkich kart, ataki prowadzono raczej prowizorycznie, grając do najbliższego kompana z drużyny. W okolicach 15. minuty inicjatywę przejęli Duńczycy, a w pewnym momencie wydawało się, że są już blisko strzelenia gola. Blisko wywalczenia rzutu karnego był Alexander Bah, którego przy dośrodkowaniu delikatnie popchnął Andrija Zivkovic. Francuski arbiter Francois Letexier mimo pretensji nie uległ protestom i nie podyktował „jedenastki”.

Pierwszym poważnym zdarzeniem, po którym Duńczycy stworzyli zagrożenie pod serbską bramką był strzał kapitana – Christiana Eriksena, którego z problemami, ale obronił bałkański golkiper – Predrag Rajkovic. Po tej sytuacji nastąpiło poważne oblężenie serbskiej bramki za pomocą rzutów rożnych. Przy okazji jednego z takich dośrodkowań piłka wpadła do bramki, jednak wraz z nią w siatce znalazł się wspomniany już Rajkovic. Sędzia uznał jednak zagranie Duńczyka, który mocno trzymał golkipera za nieczyste i bez cienia wątpliwości zatrzymał wybuch radości kibiców zgromadzonych na Allianz Arena.

Ma, co dzisiaj robić w bramce Serbów Predrag Raković! W Dania 🆚 Serbia wciąż jednak remis 0:0! 🔴📲 Oglądaj #DENSRB ▶️ https://t.co/nNkYUYQG81 pic.twitter.com/EgFbX4sDYM — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2024

Niemrawi Serbowie

By określić występ podopiecznych Stojkovica w pierwszej połowie można użyć dwóch strategii. Optymiści, widzący szklankę do połowy pełną stwierdzą „cierpliwi, wyrachowani, solidni w obronie”. Drudzy stwierdzą jednak, że ekipa z Bałkan w początkowych 45 minutach zagrała mizernie i nie stworzyła sobie żadnej realnej sytuacji. Ba, zabrakło nawet jednego strzału! Serbscy kibice, którzy zdecydowali się kupić bilet na to spotkanie należeli raczej do tych drugich, gdyż pożegnali swoich ulubieńców głośnymi gwizdami.

Dziwić mogła taka postawa Serbów, gdyż to oni mieli w tym spotkaniu więcej do stracenia – Duńczykom do awansu z trzeciego miejsca wystarczał bowiem remis.

HT: 🇩🇰 0-0 🇷🇸 No side has had fewer first half shots on target at Euro 2024 than Serbia (2). @bet365 | #EURO2024 | #Ad pic.twitter.com/QnosC35riF — Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) June 25, 2024

Szczęście Andersena

Druga połowa rozpoczęła się od mocnych serbskich akcentów. Duży impuls w ofensywie dał Dusan Tadic, który wreszcie rozruszał akcje ofensywne zespołu z Bałkanów.

Pierwsze efekty nadeszły w okolicach 50. minuty, gdy piłkę do własnej siatki wpakował duński defensor, a na co dzień zawodnik Crystal Palace – Joachim Andersen. Na minimalnym spalonym znajdował się jednak Luka Jovic, a to właśnie jego podanie sprowokowało Duńczyka do strzelenia „swojaka”. Wówczas po raz kolejny tego wieczoru dobrą decyzją i refleksem popisali się arbitrzy, których pochwalić należy za całokształt prowadzenia meczu.

Goal: Joachim Andersen own goal | Denmark 0-1 Serbiapic.twitter.com/73E4cZgePZ — PushGoals (@PushGoals) June 25, 2024

Maestro Eriksen

Po takim – nie ma co się oszukiwać – dość nudnym spotkaniu ciężko wyróżnić jakąkolwiek indywidualność. Na docenienie z pewnością zasługuje jednak gwiazda reprezentacji Danii – Christian Eriksen. Pomocnik Manchesteru United po raz kolejny na trwającym EURO popisał się bardzo dobrym meczem. Pozytywnie raziła dokładność jego podań, a wszystko okraszone było majestatyczną techniką i – co może nawet ważniejsze – solidną grą w obronie. Po perypetiach zdrowotnych Eriksena należy doceniać każdy jego kontakt z piłką i pamiętać, że nic nie jest niemożliwe. Właśnie taką – nie tylko sportową wartość niesie za sobą pomocnik reprezentacji Danii.

Krewcy Serbowie

Wraz z kolejnymi – bardziej lub mniej śmiałymi atakami Serbii, zawodnikom obu zespołów towarzyszył coraz wyższy poziom napięcia i ładunku emocjonalnego. Prowodyrem prowokacji i podwórkowych zachowań u ekipy z Błakanów był snajper – Aleksander Mitrovic. W trakcie drugiej części spotkania wielokrotnie iskrzyło między serbską gwiazdą a duńskimi obrońcami, na czele z Joachimem Maehle oraz jego imiennikiem – Andersenem. Mitrovic wielokrotnie próbował wymusić rzut karny, jednak każda z prób kończyła się fiaskiem. Ostatecznie cierpliwość skończyła się również arbitrowi Lacroix, który za dyskusję pokazał napastnikowi żółtą kartkę.

Djokovic nie pomógł

Nie od dziś wiadomo, że wielkie stadiony i ważne mecze przyciągają na trybuny największe gwiazdy. Nie inaczej było w przypadku spotkania Dania – Serbia, bowiem czułe oczy kamery dostrzegły jednego z najlepszych tenisistów na świecie – Novaka Djokovica. Co ciekawe, supergwiazda i sportowy ambasador Serbii na świecie odbył przed meczem rozmowę, podczas której „na luzie” gawędził z selekcjonerem Serbów – Draganem Stojkovicem. Ostatecznie obecność Djokovica nie przyniosła szczęścia, gdyż bezbramkowy remis zdecydowanie nie jest dobrym wynikiem dla Serbów.

Novak Djokovic is cheering on Serbia in Munich 🇷🇸#EURO2024 | #DENSRB pic.twitter.com/ck2sUrqp6t — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024

Dania z awansem!

Dzisiejszy remis osiągnięty przez Duńczyków oznacza, że ich przygoda na EURO 2024 trwa dalej. W 1/8 finału czeka ich jednak nie lada wyzwanie – na owianym sławą Signal Iduna Park Dortmundzie zagrają przeciwko gospodarzom, czyli Niemcom. Po meczu z Serbią duńscy kibice należą do najszczęśliwszych na świecie. Ciekawe, czy podopiecznym Kaspera Hjulmanda udzielą się optymistyczne nastroje w narodzie i zdołają powalczyć z wyżej notowanym przeciwnikiem.

TABELA GRUPY D:

ANGLIA – 7 PKT. SŁOWENIA – 3 PKT. DANIA – 3 PKT. SERBIA – 2 PKT.

fot. PressFocus

