Lukas Podolski z nową rolą w Górniku Zabrze

Od dziś Lukas Podolski zyskał oficjalnie nową funkcję w Górniku Zabrze. Klub w komunikacie poinformował, że 38-latek będzie Ambasadorem Klubu i Doradcą Społecznym nowego zarządu. To ma go przygotować do pełnienia innych ważnych funkcji w przyszłości. Tym bardziej, że kontrakt „Poldiego” wygasa już za rok.

Lukas Podolski symbolem Górnika

Lukas Podolski dołączył do Górnika Zabrze w 2021 roku. Spełnił więc obietnicę, w której wiele razy w karierze mówił o zakończeniu kariery w klubie, którego jest zagorzałym kibicem. Przez długi czas funkcjonowało to w Internecie jako mem, gdy „Poldi” już miał dołączać, ale wybierał jednak Vissel Kobe w Japonii czy turecki Antalyaspor. Marzenie spełnił po wielu latach. Jak na razie w barwach „Górników” rozegrał 88 spotkań, strzelił 20 goli i zanotował 19 asyst. Często też pauzuje przez kontuzje, jednak pełni bardzo ważną rolę wśród młodych zawodników. Jest ich autorytetem i wpływa na mentalność.

Podolski stara się też działać nie tylko na boisku. 38-latek wykorzystywał wielokrotnie swoje znajomości do przeprowadzenia kilku transferów lub też organizował zespołowi obóz przygotowawczy. W trakcie ostatnich wyborów samorządowych bardzo zaangażował się też w kampanię. Zależało mu na zmianie prezydenta Zabrza. Tak się też stało, gdyż nową Prezydent Zabrza została Agnieszka Rupniewska. To zakończyło 18 lat rządów w mieście pani Prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik (na zdjęciu głównym). Po wyborach piłkarza odwiedziła Policja. Chodziło o wpis na mediach społecznościowych, który według władz miał złamać ciszę wyborczą.

Kibice! Już jutro ważny dzien dla nas wszystkich. Znacie mnie. Ciezko mi bedzie usiedzieć w domu, kiedy chodzi o Górnika zawsze mam duze emocje. Dlatego postanowilem, że odwiedze was na dzielnicach żeby pogadać z wami porobić zdjęcia,podpisać piłki koszulki . Do zobaczenia jutro… pic.twitter.com/Oe74AJkaq3 — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 20, 2024

Sprawa znalazła się w Zespole ds. Wykroczeń, ale piłkarz nie został ukarany mandatem, gdyż według policji nie było ku temu żadnych podstaw. Podolski wiele razy w tym sezonie krytykował też amatorski sposób zarządzania klubem, gdzie nie ma tak naprawdę nawet z kim konsultować kontraktów, a akademia jest w złym stanie. Mówił o tym w wywiadzie dla „Canal Plus”, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Nowa rola

Od dziś wiemy, że mistrz świata z 2014 roku będzie pełnił nową funkcję w klubie. Wystosowano komunikat, w którym poinformowano o tym, że Lukas Podolski będzie Ambasadorem Klubu i Doradcą Społecznym.

Zarząd Klubu ma zamiar wykorzystać niebagatelne doświadczenie Lukasa Podolskiego jako piłkarza, a także biznesmena. Zawarta umowa przewiduje konsultacje w tematach sportowych czy dotyczących relacji z Kibicami oraz partnerami biznesowymi. Celem współpracy jest zmaksymalizowanie i wykorzystanie potencjału sportowego, organizacyjnego, jak również marketingowego Klubu oraz wspólna praca na rzecz Górnika Zabrze – czytamy w komunikacie.

Gdyby tak się zastanowić, to Podolski pełnił już taką rolę bez jej oficjalnej nazwy. Wypowiadał się na temat Górnika, organizował protest, by nie wychodzić na trening, krytykował sposób zarządzania, przyciągał nowych graczy. Przecież nawet najnowszy transfer Górnika – Patrik Hellebrand – mówił o tym, że aura Podolskiego przekonała go do przejścia do Górnika. Daisuke Yokota, który został wielką gwiazdą i odszedł do KAA Gent za duże pieniądze, potwierdził z kolei na łamach „WP Sportowe Fakty”, że Podolski wydzwaniał do niego i przekonywał, gdy ten grał w Japonii. I to mimo faktu, że Yokota chciał już lecieć do Austrii i tam podpisać kontrakt. „Poldi” go od tego odwiódł, pokazując mu między innymi filmiki z fanatycznymi kibicami i dopingiem w Zabrzu.

ℹ️ Lukas Podolski został Ambasadorem Klubu i Doradcą Społecznym nowego Zarządu Górnik Zabrze S. A. ⚒️ 📰 Więcej | https://t.co/gPS3xB6mxS pic.twitter.com/XCS6kQEvZZ — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 27, 2024

Lukas Podolski nieustannie się zbliża do zakończenia piłkarskiej kariery. Ma on już 38 lat na karku i ważny kontrakt z klubem do końca następnego sezonu. Można stwierdzić, że po jego zakończeniu zawiesi buty na kołku. Rola Ambasadora i Społecznego Doradcy Zarządu ma stanowić także formę przygotowania do pełnienia przyszłych funkcji w organach Klubu – czytamy w oficjalnym komunikacie.

fot. PressFocus

