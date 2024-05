EURO 2024: Słowacja ogłosiła szeroką kadrę

Selekcjoner reprezentacji Słowacji Francesco Calzona ogłosił nazwiska 32 zawodników, którzy wezmą udział w ostatnim etapie przygotowań do EURO 2024. Podczas zgrupowania trener będzie musiał skreślić sześć nazwisk. Zanim to nastąpi, Słowacja zagra dwa mecze towarzyskie.

Szeroka kadra i lista rezerwowa

Słowackie „Sokoły” rozpoczną treningi w piątek 31 maja. W środę 5 czerwca o 18:00 w Wiener Neustadt w Austrii zmierzą się z San Marino, a w niedzielę 9 czerwca o 20:45 w Trnawie zmierzą się z Walią. Wśród nazwisk znalazło się czterech bramkarzy, dziesięciu obrońców, dziewięciu pomocników i dziewięciu napastników. Wśród powołanych nie mogło zabraknąć Milana Škriniara z PSG czy Stanislava Lobotki z Napoli. W szerokiej kadrze znalazło się tylko dwóch zawodników mistrza Słowacji – Slovana Bratysława – doświadczony Jurij Kucka oraz David Strelev

W kadrze nie znalazło się miejsce dla żadnego reprezentanta Ekstraklasy. W przeszłości na polskich boiskach mieliśmy możliwość oglądać Ondreja Dudę, Henricha Ravasa, Vernona De Marco, Lukáša Haraslína i Lubomir Tupta.

Selekcjoner reprezentacji Słowacji ogłosił również listę rezerwową składającą się z jedenastu nazwisk. Na liście rezerwowej znalazło się miejsce dla zawodników polskich klubów. Są to Peter Pokorný (Śląsk Wrocław), Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze), Tomáš Bobček (KS Lechia Gdańsk) oraz Adam Zreľák (Warta Poznań).

Oto szeroka kadra Słowacji na EURO 2024:

Bramkarze: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Henrich Ravas (New England), Dominik Takáč (Spartak Trnava)

Obrońcy: Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín), Michal Tomič (Slavia Praha), Matúš Kmeť (AS Trenčín), Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919), Denis Vavro (FC Kodaň), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Hatta Club), Sebastián Kóša (Spartak Trnava)

Pomocnicy: Jakub Kadák (FC Luzern), Matúš Bero (VfL Bochum), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Napoli), Ondrej Duda (Hellas Verona), Dominik Hollý (FK Jablonec), László Bénes (Hamburger SV)

Napastnicy: Dávid Ďuriš (Ascoli Calcio), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Praha), Róbert Boženík (Boavista FC), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Polievka (MFK Dukla Banská Bystrica), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha)

Słowacja zagrała dobre eliminacje

Reprezentacja Słowacji rozegrała bardzo udane eliminacje do mistrzostw Europy. Słowacy zajęli drugie miejsce w grupie, za niedoścignionymi Portugalczykami wyprzedzając reprezentacje Luksemburga, Islandii, Bośni i Hercegowiny oraz Liechtensteinu. Drużyna pod kierunkiem Francesco Calzony imponowała regularnością. Przegrała tylko dwa razy z rozpędzoną Portugalią, która była poza zasięgiem. Byli również jedyną drużyną w eliminacjach, która była w stanie strzelić gola w meczu z Cristiano Ronaldo i spółką.

Słowacja zadebiutowała na mistrzostwach Europy w 2016 roku, turniej w Niemczech będzie trzecim z rzędu, na którym wystąpią. We Francji rywalizowali z dwiema drużynami z Wysp Brytyjskich: Walią i Anglią oraz z Rosją. Zdołali wyprzedzić „Sborną”, co dało im awans do 1/8 finału z trzeciej lokaty. Los nie był łaskawy, bo skojarzył Słowaków z Niemcami. „Sokoły” nie miały żadnych szans i przegrali aż 0:3.

Podczas EURO 2020(1) Słowacja znalazła się w grupie z Polską, Hiszpanią oraz Szwecją. Na zbliżającym się EURO 2024 trafili do grupy z Belgią, Rumunią oraz Ukrainą wobec czego nie można ich pozbawiać szans na wyjście z grupy.

