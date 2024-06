Były trener Bayernu obejmie klub z Bliskiego Wschodu?

Trenował Polaków – to o sobie może powiedzieć naprawdę ogrom szkoleniowców. Były trener Bayernu Niko Kovac ma na koncie pracę z trzema Polakami w swojej karierze trenerskiej. Teraz co prawda Polaka nie spotka, ale ciekawą ofertę na stole już tak. Czeka na niego propozycja z ligi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego usługami zainteresowany jest Shabab- Al Ahli Club.

Doniesienia w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg. Włodarze klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich są już po rozmowach z Chorwatem, ale nie oni jedyni są nim zainteresowani. Nie ujawniono jednak podmiotów o jakie chodzi.

🚨Exclusive | Niko #Kovac is a candidate to take over as the new coach of Shabab Al-Ahli Club in Dubai! 🇦🇪

Talks took place but more clubs are interested to sign former Wolfsburg coach! @Shabab_AlAhliFC @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/zXUtekur1E

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 4, 2024