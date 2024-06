Szkocja ogłosiła ostateczną kadrę na EURO 2024

7 czerwca Szkocja zremisowała w towarzyskim meczu z Finlandią 2:2. Po spotkaniu rozegranym na Hampden Park w Glasgow selekcjoner reprezentacji Szkocji Steve Clarke podał ostateczną, 26-osobową kadrę na EURO 2024. Clarke odrzucił dwóch zawodników – bramkarza Heart of Midlothian Craiga Gordona i obrońcę Rangers FC Johna Souttara.

Pierwotnie selekcjoner reprezentacji Szkocji Steve Clarke powołał 28 zawodników. Zaskakująca była obecność Bena Doaka z Liverpoolu, który od grudnia ubiegłego roku nie zagrał ani jednego meczu z powodu kontuzji łąkotki. Wszystko jednak wskazywało, że 18-latek pojedzie na EURO do Niemiec.

Niestety, Doak doznał kolejnego urazu i wypadł ze składu. W jego miejsce Clarke powołał reprezentacja Szkocji U21 – Tommy’ego Conway’a z Bristol City. W trakcie zgrupowania urazu doznał także napastnik Queens Park Rangers Lyndon Dykes. 28-latek został zastąpiony przez zawodnika New York Red Bulls Lewisa Morgana.

Przed mistrzostwami Europy Szkoci rozegrali dwa mecze towarzyskie. 3 czerwca w portugalskim Faro mierzyli się z Gibraltarem. Podopieczni Clarke’a długo męczyli się z drugą najgorszą europejską drużyną w rankingu FIFA i dopiero w 58. minucie po raz pierwszy zdołali przełamać defensywę rywala. Ostatecznie, Szkocja pokonała Gibraltar 2:0 po bramkach Ryana Christie i Che Adamsa.

Cztery dni później na Hampden Park w Glasgow Szkocja podejmowała Finlandię. Wyspiarze wyszli na prowadzenie w 54. minucie po trafieniu samobójczym zawodnika Cracovii Arttu Hoskonena. Po kilku minutach na 2:0 podwyższył Lawrence Shankland. Niemal kwadrans później na listę strzelców wpisał się inny piłkarz Cracovii – Ben Kallman. Ten jednak trafił do prawidłowej bramki i Finowie złapali kontakt. Asystę przy golu Kallmana zaliczył Oliver Antman, który w 85. minucie trafieniem z rzutu karnego ustalił wynik spotkania na 2:2.

FULL TIME: Scotland 2-2 Finland.

An end-to-end second half finishes all-square, after an own goal and Lawrence Shankland header gave us a quick-fire lead, before Finland scored a double of their own to draw level.#EURO2024 | #SCOFIN pic.twitter.com/hzD1spBFPR

— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 7, 2024