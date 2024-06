Ostateczna kadra Słowacji na EURO 2024. Ogłoszono ją w efektowny sposób

Selekcjoner reprezentacji Słowacji Francesco Calzona ogłosił ostateczną kadrę na EURO 2024. Włoch pierwotnie powołał 32 zawodników, więc po drodze musiał odrzucić sześć nazwisk. Wśród powołanych na mistrzostwa Europy nie brakuje zawodników z przeszłością w polskiej Ekstraklasie.

Ostateczna kadra Słowacji na EURO 2024

Selekcjoner reprezentacji Słowacji Francesco Calzona – który przez ostatnie miesiące łączył tę funkcję z pracą w Napoli – pierwotnie powołał na zgrupowanie przed mistrzostwami Europy 32 zawodników. Po drodze musiało więc odpaść sześciu piłkarzy. Pechowcami okazali się: golkiper Spartaka Trnava Dominik Takáč, obrońcy Michal Tomič i Matúš Kmet, pomocnicy Jakub Kadák i Dominik Hollý oraz napastnik MFK Dukla Banská Bystrica Róbert Polievka.

Słowaków póki co omijają kontuzje, więc Calzona nie musiał dokonywać żadnych przetasowań, czy jakichkolwiek nerwowych ruchów. Wśród zawodników, którzy pojadą na turniej do Niemiec nie brakuje nazwisk znanych z występów w polskiej Ekstraklasie. W gronie 26 powołanych znaleźli się m.in. były bramkarz Widzewa Łódź Henrich Ravas, były stoper Lecha Poznań Vernon De Marco (który w 2021 roku otrzymał słowackie obywatelstwo), były pomocnik Legii Warszawa Ondrej Duda oraz były skrzydłowy Lechii Gdańsk Lukáš Haraslín.

Tak prezentuje się ostateczna, 26-osobowa kadra reprezentacji Słowacji na EURO 2024:

Bramkarze: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Henrich Ravas (New England)

Obrońcy: Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín), Sebastián Kóša (Spartak Trnava), Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919), Denis Vavro (FC Kodaň), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Hatta Club)

Pomocnicy: Matúš Bero (VfL Bochum), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Napoli), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (Hamburger SV)

Napastnicy: Dávid Ďuriš (Ascoli Calcio), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Praha), Róbert Boženík (Boavista FC), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha)

Słowacy w bardzo efektowny sposób ogłosili powołania. Nakręcono kilkudziesięciosekundowy spot, którego akcja dzieje się na lotnisku. Widzimy w nim udających się w podróż anonimowych sportowców, a nazwiska powołanych na EURO znajdują się na takich rzeczach, jak bilety, czy walizki.

Docela povedený nominační video Slovenska na EURO 🇸🇰⚽https://t.co/7pxbBTQiaB pic.twitter.com/yulnnuzzHA — David Pletánek (@DavidPletanek) June 7, 2024

Przed mistrzostwami Europy Słowaków czeka jeszcze towarzyski mecz z Walią, który odbędzie się 9 czerwca na stadionie w Trnawie. Kilka dni wcześniej na neutralnym terenie ”Sokoły” mierzyły się z San Marino, z którym wygrali 4:0. Już do przerwy prowadzili 3:0, a na listę strzelców wpisał się m.in. były piłkarz Lechii Gdańsk Lukáš Haraslín.

Kilkanaście minut po przerwie wynik spotkania ustalił David Strelec, a asystę przy jego trafieniu zaliczył były stoper Lecha Poznań Vernon De Marco. Dla pochodzącego z Argentyny zawodnika będzie to debiut na dużym turnieju, bowiem pierwsze powołanie do reprezentacji Słowacji otrzymał już po rozgrywanym latem 2021 roku EURO 2020.

Zmagania na mistrzostwach Europy Słowacy rozpoczną 17 czerwca. Tego dnia o godzinie 18 we Frankfurcie zmierzą się z faworytem do zwycięstwa w grupie E – Belgią. 21 czerwca o godzinie 15 podopieczni Calzony w Duesseldorfie rywalizować będą z Ukrainą, a zmagania grupowe zakończą starciem z Rumunią. Do tego meczu dojdzie 26 czerwca o godzinie 18, również we Frankfurcie.

fot. screen YouTube

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: