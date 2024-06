Ostateczna kadra Albanii na EURO 2024

Reprezentacja Albanii ogłosiła ostateczną kadrę na EURO 2024. Z 27-osobowej listy powołanych na zgrupowanie przed turniejem selekcjoner Sylvinho skreślił jedno nazwisko. Oto oficjalna kadra Albranii na mistrzostwa Europy w Niemczech.

Reprezentacja pod wodzą Sylvinho zrobiła świetną reklamę, by państwo to kusiło nie tylko wakacyjnymi krajobrazami. Można też wybrać się na mecz w gorącej atmosferze, w którym piłkarze będą biegać do upadłego i zostawią całe swoje serducho. Na naszych oczach doświadczamy najlepszego kolektywu jaki wyprodukowała albańska fabryka piłkarstwa.

Cztery zwycięstwa, trzy remisy i jedna porażka dały zwycięstwo w grupie eliminacji i bezpośredni awans. Na gwiazdę wyrósł grający w lidze koreańskiej Jasir Asani. Już na wstępnej liście brakowało trzech znanych nazwisk – Frédéric Veseli z Fatih Karagümrük, Sokol Cikalleshi z Konyasporu oraz Myrto Uzuni z Granady nie znaleźli się w kręgu zainteresowań selekcjonera.

Na liście brakuje może wielkich gwiazd, ale są tam znane szerszemu światu nazwiska. Wśród powołanych jest chociażby Ernest Muci, który zimą 2024 roku za 10 milionów euro odszedł z Legii Warszawa do tureckiego Besiktasu. Trzon kadry stanowi kilku piłkarzy grających w Serie A – Kristjan Asllani (Inter), Etrit Berisha (Empoli), Elseid Hysaj (Lazio) i Berat Djimsiti (Atalanta).

Zawodnikiem, który nie znalazł uznania w oczach selekcjonera jest 19-letni bramkarz Eintrachtu Frankfurt Simon Simoni. Młody bramkarz nie zdążył jeszcze nawet zadebiutować w dorosłej reprezentacji Albanii więc brak jego nazwiska nie jest niczym dziwnym. Mimo wszystko, Simoni pojedzie wraz z drużyną na EURO 2024 i będzie pomagał w sesjach treningowych.

The list is offical.

As expected Simon Simoni will be the one left out,but he'll still travel with the team.

