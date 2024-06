Manchester United podjął decyzję w sprawie trenera

W ostatnich miesiącach pojawiła się spora liczba plotek na temat przyszłości Erika ten Haga. Manchester United podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z holenderskim szkoleniowcem – informuje David Orstein z „The Athletic„.

Erik ten Hag trafił do czerwonej części Manchesteru w lipcu 2022 roku z Ajaxu Amsterdam. Pierwsza kampania Holendra na Old Trafford była całkiem udana. Jego Manchester United zajął trzecie miejsce w Premier League. W sezonie 2023/2024 wynik „Czerwonych Diabłów” nie był już tak dobry. Drużyna prowadzona przez 54-letniego szkoleniowca zajęła dopiero ósme miejsce w lidze.

Niezadowalające rezultaty w Premier League wywołały rozmowy na temat przyszłości szkoleniowca. Sir Jim Ratcliffe oraz jego współpracownicy sondowali rynek w poszukiwaniu ewentualnego zastępstwa za Holendra. Wśród ewentualnych następców wymieniano Gareth’a Southgate’a, Thomasa Franka, Thomasa Tuchela czy Roberto De Zerbiego. W utrzymaniu posady z pewnością pomogło mu zdobycie Pucharu Anglii, w finale którego Manchester United pokonał lokalnego rywala Manchester City na stadionie Wembley 2:1.

🚨 EXCLUSIVE: Erik ten Hag to stay as Manchester United manager. #MUFC end-of-season review culminated with decision to keep 54yo in position. After talks today Dutchman will remain at Old Trafford + hold negotiations over contract extension @TheAthleticFC https://t.co/tAzM2Ld378

— David Ornstein (@David_Ornstein) June 11, 2024