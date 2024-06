Atletico o krok od czołowego strzelca La Liga

Atletico Madryt po kolejnym sezonie pełnym rozczarowań zdaje się wkrótce ruszyć do transferowej ofensywy. Blisko podpisania umowy „Los Colchoneros” są z czołowym strzelcem La Liga jakim jest Artem Dowbyk. Król strzelców minionego sezonu, który strzelił gola Polsce na PGE Narodowym rzekomo uzgodnił już warunki transferu z klubem i wszystko ma się rozstrzygnąć w ciągu kilku dni.

Patrick Berger (Sky Sports) podał, że Ukrainiec zawarł już ustne porozumienie z 11-krotnym mistrzem Hiszpanii. Prawdopodobnie władze „Los Colchoneros” będą musiały zapłacić klauzulę odstępnego w wysokości 40 milionów euro. Rewelacja poprzedniego sezonu La Ligi, trafiła do Girony w zeszłym roku z Dnipro-1. Sam Artem nie zaprzecza i jest bardzo chętny na przeprowadzkę do Madrytu.

Ukrainiec łączony jest też z Milanem – mówi się, że to plan B „Rossonerich” w przypadku upadku transferu Joshuy Zirkzee z Bologni. Coraz więcej jednak wskazuje, że to Madryt, a nie Mediolan będzie nowym miejscem zamieszkania napastnika.

🚨🚨| JUST IN: There is a verbal AGREEMENT in principle between Artem Dovbyk and Atletico Madrid.⚪🔴 His stats this season: 41 games, 25 goals, 10 assists. [@berger_pj] pic.twitter.com/mV2fk3DOBc — CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2024

Wraz z kolegami z Katalonii, Dowbyk zaskoczył wielu kibiców, zajmując trzecie miejsce w lidze, co oznacza, że klub z Estadi Monilivi awansował do Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Warto zauważyć, że Girona zapłaciła za Artema Dowbyka mniej niż 8 milionów euro, co czyni tę transakcję idealną, bo Ukrainiec został w zeszłym sezonie królem strzelców hiszpańskiej ekstraklasy, z dorobkiem 24 bramek i ośmiu asyst, a dla klubu – mimo sporej straty personalnej – oznacza to duży zysk.

Jaki sens ma ten transfer?

Prawdopodobnie wielu kibiców mogło zadać sobie to pytanie, gdy czyta plotki o rzekomych przenosinach. W końcu Atletico ma choćby Omorodiona, więc po co im Dowbyk? No cóż – przebudowa składu jest głównym celem Atletico Madryt przed nadchodzącym sezonem. Mówiąc o ofensywie, ich głównym celem jest podpisanie kontraktu z najlepszym strzelcem obecnie w La Lidze. Celem na nadchodzący sezon jest za to wyższa pozycja, bo poprzedni „Los Colchoneros” skończyli dopiero na czwartym miejscu w tabeli. Ekipa 'Cholo’ Simeone chce więc realnie powalczyć o mistrzostwo z Realem i Barceloną.

Girona’s Artem Dovbyk’s 23/24 season so far: 16 Games 🏟️

7 Goals ⚽️

2 Assists 🪄 One of the best in the buisness 💫🇺🇦pic.twitter.com/WFOvTRPWvD — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) October 24, 2023

Z madrycką drużyną również obecnie łączy się Connora Callaghera z Chelsea, Vitora Roque z Barcelony i Pierre-Emile Hojbjerga z Tottenhamu. Z klubu ma odejść za to Alvaro Morata – nad jego zakupem myśli Juventus. 31-letni napastnik strzelił w poprzednim sezonie 21 bramek do których dołożył pięć asyst. Zastąpienie go Dowbykiem byłoby więc bardzo dobrym ruchem, szczególnie patrząc na to, że Morata jest już piłkarzem po 30-tce.

