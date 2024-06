Serie A: Inter przedłużył umowę kluczowego gracza

Inter Mediolan niedawno sięgnął po swoje dwudzieste mistrzostwo Włoch i stał się drugim zespołem, który może legalnie nosić drugą gwiazdkę na Półwyspie Apenińskim. Wygrali ten tytuł w dominujący sposób, podobnie jak SSC Napoli rok wcześniej. Po przejęciu klubu przez fundusz Oaktree i wyborze nowego prezydenta, przyszedł czas na prolongatę. Nicolo Barella oficjalnie przedłużył kontrakt z Interem do 2029 roku.

Środkowy pomocnik nie jest jedynym graczem, z którym zarząd planuje przedłużenie umowy. W kolejce są także Lautaro Martinez, MVP sezonu ligi włoskiej, a także (w końcu!) zdobywca tytułu mistrza kraju jako trener – Simone Inzaghi.

Sam piłkarz powiedział po przedłużeniu umowy: „Dziś jestem niezwykle szczęśliwy i podekscytowany możliwością podpisania przedłużenia mojego kontraktu z Interem na tak wiele lat. Nigdy nie miałem wątpliwości: wierzę w ten projekt i przede wszystkim chciałem, aby ten podpis nastąpił przed mistrzostwami Europy. Jestem naprawdę dumny, że mogę przez długi czas bronić barw tego wspaniałego klubu. Pragnę kontynuować drogę sukcesu, którą przeszliśmy z grupą i trenerem w ostatnich latach.”

To kolejna w ostatnich dniach dobra wiadomość dla Barelli. Kilka dni temu po raz czwarty został ojcem – urodził mu się pierwszy syn, Romeo. To o tyle ważne, że żona zawodnika, Federicą Schievenin ma za sobą poronienie. Sam pomocnik walczy z czasem aby zdążyć na pierwszy mecz EURO 2024, z Albanią. Cierpi na zmęczenie mięśnia uda – jakby nie patrzeć, w ostatnie trzy sezony ligowe opuścił tylko sześć meczów.

27-letni obecnie Barella rozegrał w barwach Interu 235 spotkań, w których zdobył 22 bramki i zaliczył 41 asyst. W Mediolanie zdobył dwukrotnie mistrzostwo Włoch, trzykrotnie Puchar Włoch, trzykrotnie Superpuchar Włoch. Dotarł także do finału Ligi Mistrzów i do finału Ligi Europy. W 2021 roku wygrał z kadrą Roberto Manciniego złoto mistrzostw Europy. Indywidualnie został już dwukrotnie nominowany do top30 Złotej Piłki, a także pięć razy z rzędu wybierano go do jedenastki sezonu Serie A.