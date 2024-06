Feyenoord ogłosił następcę Arne Slota

Feyenoord oficjalnie poinformował o zatrudnienia w roli szkoleniowca pierwszego zespołu Briana Priske. Duńczyk przez ostatnie dwa lata prowadził Spartę Praga, z którą sięgnął po dwa mistrzostwa Czech. Do Feyenoordu wraz z Priske nie dołączyła jego prawa ręka – Lars Friis. Dotychczasowy asystent przejmie schedę po Priskim w Sparcie.

Feyenoord ma nowego trenera

Brian Priske samodzielną pracę rozpoczął w sierpniu 2019 roku, kiedy to po nieudanej kampanii w eliminacjach Ligi Europy z funkcją trenera Midtjylland pożegnał się Kenneth Andersen. Priske był wcześniej jego prawą reką. Po trzech miesiącach został zatrudniony na stałe, a już w lipcu 2020 roku świętował trzecie w historii klubu mistrzostwo Danii. Midtjylland rozgrywki Superligi zakończyło z aż 14-punktową przewagą nad drugą Kopenhagą.

W sezonie 2020/21 Midtjylland pod wodzą Priskego po raz pierwszy w historii awansowało do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tam uciułali zaledwie dwa punkty w trudnej grupie z Liverpoolem, Atalantą i Ajaxem, ale jeden z nich wywalczyli w domowym starciu z ”The Reds” (1:1). ”Wilki” nie obroniły tytułu mistrzowskiego, ale rozgrywki Superligi zakończyli na drugim miejscu.

FC Midtjylland have qualified for the Champions League Group Stage for the first time. Matthew Benham (the Owner of Midtjylland and Brentford) is making every impossible thing possible. pic.twitter.com/gtISUU4mvS — Goitom Haile (@Goitomhaile) October 1, 2020

Latem 2021 roku Priske został szkoleniowcem Royal Antwerp i był to dla niego pierwszy zagraniczny klub. Antwerpia zakwalifikowała się do fazy grupowej Ligi Europy, lecz zajęła w niej ostatnie, czwarte miejsce. Z Pucharem Belgii Antwerpia pożegnała się już w I rundzie, a rozgrywki ligowe zakończyła na czwartym miejscu, co dało jej jedynie eliminacje Ligi Konferencji Europy. Po zakończeniu sezonu Priske został zwolniony, a schedę po nim przejął Mark van Bommel, który rok później poprowadził Antwerpię do pierwszego mistrzostwa kraju od 66 lat.

Z usług Priskego skorzystała Sparta Praga, choć kadencja Duńczyka zaczęła się od ogromnego rozczarowania. Sparta pożegnała się z Ligą Konferencji Europy już w II rundzie eliminacji po porażce 1:2 w dwumeczu ze znacznie niżej notowanym norweskim Vikingiem. Brak kwalifikacji do europejskich pucharów prażanie odbili sobie na lokalnym podwórku, sięgając po pierwsze od dziewięciu lat i zarazem 37. w historii klubu mistrzostwo kraju oraz dochodząc do finału Pucharu Czech.

Sparta przystąpiła do kwalifikacji Ligi Mistrzów od III rundy, ale po serii rzutów karnych odpadła z FC Kopenhagą (3:3 w dwumeczu). Prażanie jednak automatycznie ”spadli” do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie dotarli do 1/8 finału. Był to największy sukces tego klubu w europejskich pucharach od 2016 roku, kiedy to dotarli do ćwierćfinału Ligi Europy. Jednocześnie Sparta po raz 14. sięgnęła po mistrzostwo Czech i zarazem po raz pierwszy od 23 lat obroniła tytuł mistrzowski.

Priske bez swojego asystenta

Od grudnia 2022 roku asystentem Priskego w Sparcie był jego rodak Lars Friis. Duńczyk nie pójdzie do Feyenoordu wraz z Priskim, bowiem Sparta Praga ogłosiło Friisa nowym szkoleniowcem pierwszego zespołu. Sparta będzie dla Friisa trzecim – po Viborgu i Aalborgu – klubem, który samodzielne on poprowadzi. 48-latek częściej pełnił rolę asystenta oraz pracował z młodzieżą. Friis powalczy ze Spartą o pierwszą od 19 lat dla tego klubu kwalifikację do Ligi Mistrzów. Prażanie zmagania w eliminacjach rozpoczną od III rundy, gdzie będą rozstawioną drużyną.

Priske zaś nie będzie musiał martwić się kwalifikacjami, bowiem wicemistrzostwo Holandii dało Feyenoordowi automatyczny awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy od 2002 roku i jednocześnie dopiero drugi raz w historii klub z Rotterdamu drugi sezon z rzędu zagra w Champions League. Oficjalny debiut Priskego w roli trenera Feyenoordu nastąpi 2 sierpnia, kiedy to jego nowy klub zmierzy się w Eindhoven z mistrzem kraju PSV w meczu o Superpuchar Holandii.

Novým hlavním trenérem A-týmu se stává 𝑳𝒂𝒓𝒔 𝑭𝒓𝒊𝒊𝒔, který naváže na práci, kterou v posledních osmnácti měsících ve Spartě odváděl. Vedení klubu podepsalo s novým šéfem střídačky víceletý kontrakt ✍️ Ať se Ti v nové pozici daří, Larsi 🤝 #acsparta ➡️… pic.twitter.com/1CFcP4z6mV — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 12, 2024

fot. BeanymanSports / YouTube

