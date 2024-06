Fernando Santos znów został selekcjonerem

Fernando Santos po nieudanej przygodzie z reprezentacją Polski oraz Besiktasem ponownie zasiadł na ławce trenerskiej. Portugalczyk tym razem zdecydował się na dosyć zaskakujący kierunek i został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Azerbejdżanu.

Fernando Santos swoje największe sukcesy osiągnął wraz ze swoją kadrą narodową. W 2014 roku został selekcjonerem reprezentacji Portugalii i trenował ją przez następne osiem lat. Drużyna pod jego kierownictwem w 2016 roku wygrała pierwszy raz w swojej historii tytuł mistrzów Europy.

Zaledwie dwa lata później, zespół 69-latka świętował kolejny sukces. Portugalczycy wygrali pierwszą edycję Ligi Narodów UEFA. Jego przygoda dobiegła końca w 2022 roku po odpadnięciu z mundialu w Katarze. Reprezentacja Portugalii pożegnała się z turniejem w ćwierćfinale po porażce 0:1 z rewelacją tamtej imprezy – Marokiem.

🚨❗️ Fernando Santos is SACKED by Poland 🇵🇱

He is the person responsible for making billions of people cry when he benched Cristiano Ronaldo

He is the one behind Portugal 🇵🇹 not winning the World Cup

He betrayed his own country by convincing everyone that Goncalo Ramos was a… pic.twitter.com/PMKxONu0ux

