Ndombele odchodzi z Tottenhamu. Ostatni mecz zagrał tam… 2,5 roku temu

Tottenham poinformował o odejściu z klubu Tanguy’ego Ndombele. Francuz ostatni mecz w barwach Spurs rozegrał w styczniu 2022 roku, a ostatnie 2,5 roku spędził na wypożyczeniach w Lyonie, Napoli i Galatasaray. W tym czasie sięgnął po dwa mistrzostwa kraju.

Ndombele odchodzi z Tottenhamu

Tanguy Ndombele do Tottenhamu trafił latem 2019 roku za 62 miliony euro. Do dziś jest to najdroższy transfer w historii Spurs i zarazem najdrożej sprzedany piłkarz w historii Lyonu. 22-letni wówczas pomocnik podpisał z klubem sześcioletni kontrakt. W ostatnim sezonie przed przenosinami do Anglii znalazł się w XI rozgrywek Ligue 1.

Oczekiwania wobec tego zawodnika były więc spore, a pierwsze dwa występy zwiastowały, że będzie to udany transfer. W debiucie przeciwko Aston Villi wpisał się na listę strzelców, a tydzień później zanotował asystę w starciu z Manchesterem City. Tuż po tym przytrafił mu się uraz uda, a jesienią niczym bumerang wracały problemy z pachwiną. W 27 pozostałych meczach sezonu 2019/20 strzelił jednego gola i dołożył trzy asysty.

I was there in the south stand when Ndombele scored on his debut. I will be there for the remontada pic.twitter.com/7YPgXvYDGP — Herbo (@ManLikeGinola) July 7, 2023

Najbardziej udany dla Ndombele był sezon 2020/21, w którym zanotował 46 występów i okrasił je sześcioma strzelonymi golami oraz czterema asystami. Zanim w kwietniu 2021 roku zwolniony został Jose Mourinho, 28 z 30 meczów Premier League rozegrał w wyjściowym składzie.

W kolejnym sezonie pozycja Ndombele mocno jednak osłabła. Pod wodzą Nuno Espirito Santo Ndombele wystąpił zaledwie w dziewięciu z 18 meczów, a kiedy Spurs przejął Antonio Conte Francuz dostał szansę tylko w siedmiu z 17 meczów. Ostatni mecz w barwach Tottenhamu rozegrał 9 stycznia 2022 roku w wygranym 3:1 meczu III rundy FA Cup z Morecambe.

Pod koniec zimowego okienka Ndombele wrócił do Lyonu, gdzie spędził pół roku na wypożyczeniu. W sierpniu 2022 roku Francuz udał się na kolejne wypożyczenie – tym razem do Napoli. Tam sięgnął z klubem po pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch, ale odgrywał on marginalną rolę. Ndombele tylko 12 z 40 meczów zaczynał w wyjściowym składzie, a na boisku spędzał średnio pół godziny. Choć z Napoli przywitał się golem w debiucie w towarzyskim meczu z Juve Stabia (3:0).

What a debut goal for Tanguy Ndombele😳🚀 pic.twitter.com/EWBMPFlyuZ — Daniel van Buyten (@DanielVanBuytem) August 24, 2022

Miniony sezon również spędził na wypożyczeniu, podczas którego grał w Lidze Mistrzów oraz sięgnął po mistrzostwo kraju. Ndombele został bowiem wypożyczony do Galatasaray, gdzie wystąpił w 26 z 46 możliwych meczów, a zaledwie pięć razy znalazł się w wyjściowym składzie. Łącznie zaliczył zaledwie 661 minut, czyli średnio 25 minut na mecz.

Nie było więc zaskoczeniem nieskorzystanie z opcji wykupu przez Galatasaray. Ndombele musiał zatem wrócić do Tottenhamu, bowiem jego kontrakt obowiązywał przez rok. Za porozumieniem stron doszło jednak do jego rozwiązania i wraz z końcem czerwca Francuz stanie się wolnym zawodnikiem. Jego licznik zatrzymał się na 91 występach dla Tottenhamu, okraszonych dziesięcioma golami i dziewięcioma asystami.

fot. Tottenham Hotspur / YouTube

