Oficjalnie: Juventus ma nowego trenera

Juventus bardzo rzadko zmienia szkoleniowców – od 2011 roku prowadziło go na stałe zaledwie czterech szkoleniowców. Mowa o Antonio Conte, Massimiliano Allegrim (choć ten dwukrotnie), Maurizio Sarrim oraz Andrei Pirlo. Teraz do tego grona dołączy trener rewelacyjnej w minionym sezonie Bologni, Thiago Motta.

41-letni były środkowy pomocnik był bardzo szanowanym piłkarzem w trakcie swojej kariery – w swoim CV ma choćby występy w Barcelonie, Atletico czy PSG. Zdobył z Interem potrójną koronę w 2010 roku i wystąpił, po otrzymaniu paszportu, we włoskiej kadrze na EURO 2012. Jako trener, prowadził już młodzieżową drużynę PSG, gdzie mówiono o jego pomyśle na futbol o nazwie „2-7-2”.

🇮🇹‼️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Bologna statement: "This morning, Thiago Motta told the Club that he would not be renewing his contract with Bologna."

"Now informed of his decision, the Club would like to thank Thiago for the incredible work."

He's going to Juventus. 🔜⚫️⚪️ pic.twitter.com/FwMBfcK3PW

— EuroFoot (@eurofootcom) May 23, 2024