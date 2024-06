Mundial w USA z udziałem Korei Północnej?

W azjatyckiej strefie AFC rozegrano już dwie z pięciu rund eliminacji do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Do trzeciej rundy eliminacji dostała się Korea Północna. Mundial w USA z udziałem tego reżimowego kraju byłby więc spektakularnym wydarzeniem.

Eliminacje w strefie azjatyckiej

Mistrzostwa świata, które odbędą się w Ameryce Północnej w 2026 roku będą pierwszymi z udziałem aż 48 drużyn. Dzięki poszerzonej liczbie zespołów Azja zyskała dodatkowe kilka miejsc na turnieju. Na następnym mundialu ten kontynent reprezentować będzie osiem drużyn. Udział w eliminacjach w strefie AFC bierze 46 państw. Do pierwszej rundy przystąpiło 20 drużyn i odbyło się w niej 10 dwumeczów. Do kolejnej fazy awansowało więc 10 reprezentacji, które dokooptowywano do 26 zespołów. Wylosowano dziewięć grup po cztery drużyny w każdej z nich.

Korea Północna pojedzie na mundial do USA?

Korea Północna eliminacje rozpoczynała od drugiej rundy i trafiła do grupy z Mjanmą, Syrią i Japonią. W pierwszej kolejce mierzyli się w Arabii Saudyjskiej z Syrią i przegrali 0:1. Następnie w stolicy Mjanmy wygrali aż 6:1. Zmagania w 2024 roku rozpoczęli od porażki w Tokio z Japonią 0:1. Kilka dni później w Pjongjangu miał odbyć się rewanż, lecz Korea Północna zdecydowały o nieprzystąpieniu do tego meczu. Wcześniej władze federacji próbowały rozegrać ten mecz na neutralnym terenie z powodu ”obawy przed chorobami zakaźnymi’, lecz prośba ta nie została wysłuchana. Korea Północna oddała więc drugi mecz z Japonią walkowerem.

Na dwie kolejki przed końcem Korea Północna miała cztery punkty straty do drugiej Syrii. Koreańczycy wygrali jednak oba czerwcowe mecze, w tym z Syrią 1:0. Syryjczycy zaś ulegli także Japonii 0:5, przez co na ostatniej prostej zostali wyprzedzeni przez Koreę Północną. Drużyna z reżimowego kraju awansowała więc do trzeciej rundy i znalazła się o krok od wyjazdu na mundial do Ameryki Północnej.

🇰🇵Korea Północna zablokowała światową ogólnodostępną transmisję swojego meczu w kwalifikacjach do mundialu!😳 Mecz 🇰🇵Korea Północna – Syria🇸🇾 transmitowany był przez syryjską federację przez około siedem minut. Na nagraniu z ostatnich sekund słychać rozmowę o przerwaniu.🔊#WCQ pic.twitter.com/ir5gMWz0nZ — Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) June 6, 2024

Do trzeciej rundy przystąpi bowiem 18 drużyn, które zostaną podzielone na trzy grupy po sześć zespołów. Dwa pierwsze miejsce w każdej z grup premiowane będą bezpośrednim awansem na mistrzostwa świata. Drużyny z trzecich i czwartych miejsc będą grały w czwartej rundzie. Tam rozlosowane zostaną dwie grupy po sześć zespołów. Zwycięzcy obu grup również awansują bezpośrednio na mundial. Drużyny z drugich miejsc zagrają zaś w barażu, którego stawką będzie udział w barażach interkontynentalnych.

Korea Północna stoi więc przed ogromną szansą trzeciego w historii wyjazdu na mundial. Swoich rywali w trzeciej rundzie eliminacji pozna 27 czerwca, kiedy to w Malezji odbędzie się losowanie. Korea Północna przystąpi do niego jako drużyna nierozstawiona. W grupie eliminacyjnej zmierzy się z dwiema innymi nierozstawionymi drużynami oraz trzema rozstawionymi ekipami. Dla Korei Północnej to pierwszy awans do trzeciej rundy eliminacji od czasu ich ostatniego udziału w mundialu w 2010 roku.

Na turnieju w RPA byli jednak absolutnie najgorszą drużyną. W fazie grupowej nie zdobyli ani jednego punktu i stracili aż 12 bramek – najwięcej w całym turnieju. W drugiej kolejce zostali rozbici przez Portugalię 0:7, co było jedną z najwyższych porażek w historii mistrzostw świata. Wcześniej na mundialu zagrali w 1966 roku, gdzie doszli aż do ćwierćfinału. W fazie grupowej pokonali Włochy i zremisowali z Chile, a uznać musieli jedynie wyższość ZSRR. W ćwierćfinale rozegrali szalony mecz z Portugalią, który przegrali 3:5.

Po 1458 dniach przerwy męska reprezentacja 🇰🇵Korei Północnej wraca do gry!🔥 Na neutralnym stadionie w 🇸🇦saudyjskiej Dżuddzie zmierzy się ona z 🇸🇾Syrią. Gdyby 🇰🇵 nie zagrała meczu podczas aktualnego zgrupowania, zostałaby wyrzucona z rankingu FIFA.#AzjaGola #WCQ pic.twitter.com/q5yDpxlant — Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) November 16, 2023

fot. Twitter

