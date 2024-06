Edin Terzić odchodzi z Borussii Dortmund

Edin Terzić za pośrednictwem mediów klubowych poinformował o odejściu z Borussii Dortmund. 41-latek miał poprosić władze klubu o rozwiązanie kontraktu w trybie natychmiastowym, a te zaakceptowały decyzję szkoleniowca. Podczas swojej drugiej kadencji w BVB Terzić sięgnął z BVB po wicemistrzostwo Niemiec i poprowadził klub do finału Ligi Mistrzów.

Z Borussią Dortmund Edin Terzić związany był od początku poprzedniej dekady, kiedy to został klubowym skautem. Następnie pracował z młodzieżą, a przed startem sezonu 2013/14 dołączył do sztabu Slavena Bilicia, który prowadził wówczas Besiktas. Dwa lata później wraz z Biliciem przejął West Ham United, ale po zwolnieniu Chorwata Terzić również opuścił Londyn.

Latem 2018 roku został prawą ręką Luciena Favre, który przejął wówczas BVB. Po zwolnieniu Szwajcara w grudniu 2020 roku został tymczasowym szkoleniowcem do końca sezonu 2020/21. Pod jego wodzą Borussia Dortmund była trzecią najlepiej punktującą drużyną w Bundeslidze i jednocześnie sięgnęła po piąty w historii klubu Puchar Niemiec. Mimo dobrych wyników Terzić nie został zakontraktowany na stałe, a przesunięto go na stanowisko dyrektora technicznego.

Pierwszy zespół przejął Marco Rose pod wodzą którego Borussia rozczarowała. Mimo zdobycia wicemistrzostwa Niemiec, w DFB Pokal BVB odpadła już w 1/8 finału z drugoligowym St. Pauli, a w Lidze Mistrzów nie wyszła z grupy. Co więcej, po spadku do Ligi Europy odpadła już w pierwszej rundzie, ulegając w dwumeczu Rangersom 4:6 (2:4, 2:2). Tuż po zakończeniu sezonu Rose został zwolniony, a Terzić wrócił na stanowisko trenera pierwszej drużyny.

Tak, jak dwa lata wcześniej, Borussia zdobyła wicemistrzostwo Niemiec. Nikt w klubie nie był jednak z tego tytułu zadowolony, bo BVB w ostatniej kolejce wypuściła tytuł mistrzowski z rąk. Do ostatniej kolejki sezonu 2022/23 Borussia przystępowała z dwupunktową przewagą nad Bayernem. Jednak BVB jedynie zremisowała z Mainz 2:2, a Bayern w końcówce meczu z Kolonią strzelił gola na 2:1, dający im 11. mistrzostwo Niemiec z rzędu. Choć obie ekipy skończyły sezon z równą liczbą 71 punktów, Bayern wyprzedził Borussię dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

W minionym sezonie na krajowym podwórku Borussia radziła sobie gorzej niż rok wcześniej. Z Pucharem Niemiec pożegnała się już w 1/8 finału (choć ich rywalem była rewelacja sezonu Stuttgart), a rozgrywki Bundesligi zakończyła dopiero na piątym miejscu – najniższym od 2015 roku i ostatniego sezonu pod wodzą Juergena Kloppa. Jednak dzięki dobrym wynikom niemieckich klubów na arenie międzynarodowej piąta drużyna Bundesligi zyskała prawo startu w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Główna w tym zasługa Borussii Dortmund, która niespodziewanie dotarła do finału Ligi Mistrzów. Najpierw BVB wygrała ”grupę śmierci” z PSG, Milanem i Newcastle, choć po dwóch pierwszych kolejkach miała na koncie zaledwie punkt i ani jednego strzelonego gola. W fazie pucharowej wyeliminowała ”zjadające” holenderską ligę PSV, Atletico Madryt i PSG. W finale jednak podopieczni Terzicia ulegli Realowi Madryt 0:2, choć po pierwszej połowie spokojnie mogli prowadzić.

