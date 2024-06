W jednym sezonie zaliczył dwa spadki. Teraz podał się do dymisji

W minionym sezonie z Ekstraklasy spadł Ruch Chorzów, a z I ligą pożegnało się Podbeskidzie. Co łączy te spadki to nazwisko Jarosława Skrobacza, który w poprzednim sezonie prowadził oba zespoły. 56-letni szkoleniowiec zdecydował podać się do dymisji i już po trzech miesiącach opuścił Podbeskidzie.

Koszmarny sezon dla Skrobacza

Jarosław Skrobacz przejął Ruch Chorzów wraz z początkiem sezonu 2021/22, kiedy to ”Niebiescy” jako beniaminek przystępowali do rozgrywek II ligi. Ruch zakończył sezon zasadniczy na trzecim miejscu i wszedł do baraży, które wygrał, i to bez straty bramki (1:0 z Radunią Stężyca w półfinale, 4:0 z Motorem Lublin w finale). Po czterech sezonach Ruch wrócił do I ligi i również jako beniaminek wywalczył awans o szczebel wyżej.

Powrót do Ekstraklasy po ponad sześciu latach okazał się dla ”Niebieskich” bolesny, bo w pierwszych 14 kolejkach wygrali zaledwie raz, a na koncie mieli zaledwie osiem punktów. Co więcej, Ruch pożegnał się z Pucharem Polski już w I rundzie po porażce z Legią… ale jej rezerwami. Przegrana 0:2 z Lechem Poznań w 14. kolejce kosztowała Skrobacza posadę, bo był to 12. ligowy mecz z rzędu Ruchu bez zwycięstwa.

W rozmowie z ”Przeglądem Sportowym” Skrobacz przyznał, że rozumie decyzję zarządu, ale ma żal, że zwolnienie nastąpiło w takim momencie, bo o zwycięstwo z Lechem na jego terenie nie było wówczas łatwo. ”Do końca roku zostały nam mecze, w których realnie można myśleć o zdobyczach punktowych. Żadna drużyna nie ma za sobą tylu spotkań z czołówką, co my. To nie znaczy, że w spotkaniach pozostałych do końca rundy jesiennej będzie łatwo, ale szanse na punkty na pewno byłyby większe niż z wymienionymi wyżej rywalami” – mówił na początku listopada Skrobacz

Po czterech miesiącach Skrobacz wrócił do pracy, obejmując walczące o utrzymanie w I lidze Podbeskidzie. Sytuacja ”Górali” była nieciekawa, bowiem zajmowali oni przedostatnie miejsce z czteropunktową stratą do bezpiecznej strefy. Szanse na utrzymanie legły po klęsce w 32. kolejce z Miedzią Legnica 1:6. Po raz pierwszy od niemal dziewięciu lat Podbeskidzie straciło sześć bramek w meczu, a drugi raz za kadencji Skrobacza przegrało różnicą pięciu bramek.

W 12 meczach pod wodzą Skrobacza Podbeskidzie przegrało aż dziewięć razy, a tylko raz wygrało. Tylko Zagłębie Sosnowiec punktowało w tym czasie gorzej, które uciułało zaledwie pięć punktów. Ostatecznie rozgrywki I ligi zakończyli z aż 12-punktową stratą do bezpiecznej strefy. Po raz pierwszy od 2002 roku Podbeskidzie znajdzie się na trzecim szczeblu rozgrywkom.

Kontrakt Skrobacza z Podbeskidziem obowiązywał do końca sezonu 2024/25, jednak ten zdecydował o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym. Według portalu ”bielsko-biala.pl” Skrobacz złożył rezygnację na skutek chęci zmiany trenera bramkarzy przez prezesa Krzysztofa Przeradzkiego. Skrobacz miał stanąć w obronie znanego z ekstraklasowych boisk Michala Peskovicia. Klub ogłosił, że w związku z dymisją Skrobacza na piątek 14 czerwca zaplanowano spotkanie właścicieli. Portal ”bielsko-biala.pl” informował, że na spotkaniu w ratuszu nie podjęto decyzji o odwołaniu prezesa Przeradzkiego.

Wiele wskazuje na to, że po ponad trzech latach do Podbeskidzia wróci Krzysztof Brede. Obecny szkoleniowiec Chojniczanki Chojnice prowadził ”Górali” przez 2,5 roku, a w sezonie 2019/20 wywalczył z klubem awans do Ekstraklasy. Przed ostatnią kolejką rundy jesiennej sezonu 2020/21, po serii czterech porażek z rzędu władze klubu podjęły decyzję o zwolnieniu Krzysztofa Brede.

