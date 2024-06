Real Madryt ma konkurencję wobec transferu utalentowanego nastolatka

Real Madryt do niedawna wydawał się liderem w wyścigu o pozyskanie Lenego Yoro z OSC Lille. Jednak David Ornstein z ”The Athletic” przekazał, że ”Los Blancos” mają konkurencję w sprawie transferu. Według dziennikarza, Manchester United oraz Liverpool mocno naciskają na transfer utalentowanego, 18-letniego Francuza.

Real Madryt ma konkurencję

Mimo kapitalnego poprzedniego sezonu, w którym udało się zdobyć trzy trofea, Real Madryt nie zamierza spoczywać na laurach. Florentino Perez chce wzmocnić kadrę nowymi zawodnikami, a transfer Kyliana Mbappe może być tylko początkiem nowego „Galacticos”. Od dłuższego czasu nie ustają plotki łączące Lenego Yoro z Realem.

Francuz ma dopiero 18 lat, a już jest uważany za wielki talent. David Ornstein z 'The Athletic” mógł wprawić w zakłopotanie kibiców „Los Blancos”. Dziennikarz na łamach portalu przekazał, że Manchester United oraz Liverpool włączyły się do negocjacji w sprawie zawodnika Lille. Prezydent Lille Oliver Letang potwierdził kontakt ze strony Manchesteru United. Angielskie kluby dążą do podpisania umowy z bardzo utalentowanym obrońcą, choć nie będzie to łatwe zadanie.

🚨 Lille president Olivier Letang has confirmed that Manchester United target Leny Yoro can leave the club this summer due to a clause in his contract. 👀 #MUFC ✍️ @AlexCTurk | @DExpress_Sport pic.twitter.com/YA2JnNriNz — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) June 13, 2024

Leny Yoro miał już dać do zrozumienia, że jego pierwszym wyborem jest Real Madryt. Kontrakt 18-latka z Lille wygasa w przyszłym roku. Yoro jest typowany na następcę Nacho. Kapitan Realu Madryt według „L’Equipe” ma być pliski porozumienia z saudyjskim Al-Ittihad.

Królewscy nie chcą jednak płacić za piłkarza więcej niż 40 mln euro, a tymczasem Lille oczekuje ponad 50 mln euro. Takie żądania są nie na rękę mistrzom Hiszpanii, którzy nie chcą wydawać na młodziaka tyle pieniędzy.

Real Madryt w przeszłości pokazał, że rynek francuski ma dobrze obeznany. Transfery takich zawodników, jak Raphael Varane, Aurelien Tchouameni czy też Eduardo Camavinga dały im szansę budowy wielkiej drużyny na długie lata.

Nadchodzi nowe ”Galacticos”?

Real Madryt od dawna nie przeprowadzał mocnych transferów. Ostatni raz transfery tak znanych nazwisk widzieliśmy w 2009 roku, kiedy sprowadzani zostali m.in. Cristiano Ronaldo, Kaka, czy Karim Benzema. Po 15 latach może nastąpić powtórka z rozgrywki, a przyjście Kyliana Mbappe może stać się początkiem nowej ery „Galacticos”.

Poza Mbappe do Realu może przyjść jeszcze kilka innych znanych nazwisk. W orbicie zainteresowań „Los Blancos” znajdują się m.in. Alphonso Davies z Bayernu Monachium, czy Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Kanadyjczyk miałby być następcą Ferlanda Mendy’ego, który nieustannie jest wypychany z Madrytu. Z kolei Trent Alexander-Arnold miałby stworzyć konkurencję na prawej obronie lub w środku pola.

fot. LOSC / YouTube

