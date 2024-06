Francja ma problem – nie tylko z kontuzjami

Francja to grupowy rywal Polaków na EURO 2024. Selekcjoner Didier Deschamps ma poważne problemy na chwilę przed startem imprezy. Drużyna nie tylko walczy z urazami, ale także z dolegliwościami wirusowymi, z którymi kilku zawodników zmaga się od pewnego czasu. Czasu do rozpoczęcia turnieju coraz mniej.

Problemy Francji na krótko przed startem EURO 2024

Reprezentacja Francji jest postrzegana jako jeden z pretendentów do wygrania Mistrzostw Europy w Niemczech. Drużyna na chwilę przed rozpoczęciem turnieju zmaga się z poważnymi problemami, które mogą znacznie pokrzyżować im plany. Grono zawodników zmaga się z przeziębieniem.

Theo Hernandezowi oraz Kylianowi Mbappe z kolei doskwierają urazy i nie wiadomo czy wystąpią w meczu otwarcia. Większą bolączką jest wspomniany wirus. Nie jest wiadomo jacy piłkarze oraz jak liczna jest grupa chorych, jednak większość skarży się na skurcze, bóle głowy i gardła. Do mediów przedostała się informacja, że zakażony został selekcjoner Didier Deschamps oraz Kingsley Coman. Zawodnik Bayernu nie wziął udziału w ostatnim treningu, a nawet większość czasu spędził odizolowany od reszty drużyny w swoim pokoju.

Podobnie jak Coman, Theo Hernandez również nie był obecny na ostatnim treningu. Może być to efekt urazu jaki odniósł podczas ostatniego spotkania przygotowującego drużynę do mistrzostw przeciwko Kanadzie. Obrońca cały czas skarży się na ból kolana po jednym ze zderzeń się z przeciwnikiem. Bohater ostatniego głośnego transferu do Realu Madryt Kylian Mbappe, również zmaga się z kontuzją kolana i cały czas nie jest wstanie trenować na pełnych obrotach. Według doniesień podczas ostatniego treningu odbył jedynie indywidualną sesję. Trwa walka z czasem, aby wszyscy piłkarze byli w pełni gotowi do pierwszego meczu przeciwko Austrii.

Kylian Mbappé (25) and Kingsley Coman (28) were both absent from first-team training with France's Euro 2024 opener fast approaching – full story. ⬇️https://t.co/XI6I7JauMg — Get French Football News (@GFFN) June 14, 2024

Kiedy gra Francja?

Francja jest jednym z grupowych rywali ,,Biało-Czerwonych” podczas EURO 2024. ,,Trójkolorowi” pierwszy mecz z Austrią zagrają 17 czerwca o godzinie 21:00. Następnie przyjdzie im się mierzyć z Holandią 21 czerwca, również o godzinie 21:00. Ostatnim sprawdzianem Francuzów w fazie grupowej będzie Polska. Spotkanie zaplanowane jest na 25 czerwca na godzinę 18:00 – miejscem zawodów będzie stadion Borussii w Dortmundzie.

Who will qualify from Group D? 👀#EUROpredictor | #Betano — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 9, 2024

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: