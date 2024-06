Borussia wybrała następcę Terzicia

Borussia Dortmund ma nowego trenera. Zmiana ta dokonała się w miarę błyskawicznie. Dzień po dniu ogłoszono rezygnację Edina Terzicia i jego następcę. Zgodnie z pogłoskami krążącymi wiele tygodni temu, za kierownicę „wskoczył” były piłkarz klubu oraz asystent poprzedniego szkoleniowca, Nuri Sahin.

Borussia ma nowego trenera

Były asystent Edina Terzicia objął klub podpisując trzyletnią umowę. Do stycznia prowadził on Antalyaspor i był bardzo chwalony za świeże spojrzenie na futbol. Teraz jego asystentem ma być Sven Bender, z którym pozostały do ustalenia ostatnie szczegóły według informacji Sky Germany.

🤝 Nuri #Sahin wird BVB-Cheftrainer! Der 35-Jährige, der in seiner Karriere insgesamt 274 Pflichtspiele für Schwarzgelb absolviert hat, erhält einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag! ✍️ ➡️ https://t.co/YGGINAkoGE — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

35-letni Nuri Sahin to były piłkarz Borussii Dortmund oraz Realu Madryt, Liverpoolu. Na Signal Iduna Park rozegrał ponad 270 spotkań. Nie ma on jeszcze licencji UEFA Pro, ale tę ma uzyskać tego lata. Od momentu, kiedy Nuri Sahin w styczniu porzucił pracę trenera w Turcji na rzecz pracy w roli asystenta w Dortmundzie, mówiło się, że to tylko przejściowo. Turek bardzo szybko otrzymał jako pierwszy trener swoją szansę w klubie z Signal Iduna Park.

Piłkarską karierę zakończył względnie wcześnie, bo w wieku 33 lat. Szybko jednak zamienił koszulkę piłkarską na elegancki ubiór przy linii bocznej i przez około dwa lata prowadził Antalyaspor. Jego średnia punktowa w 94 spotkaniach w klubie z Turcji za ten czas to 1,92 punktu na mecz. Roman Weidenfeller zdradził, że to typ, który dobrze trzyma w ryzach szatnię. Sebastian Kehl dodał przy okazji ogłoszenia nowego szkoleniowca, że ma 'naturalny autorytet’.

Sahin to 52-krotny reprezentant Turcji. Wystąpił ze swoją ojczyzną podczas finałów EURO 2016, gdzie drużyna znad Bosforu odpadła po fazie grupowej. Sam w swojej karierze wygrał po jednym tytule Bundesligi oraz La Liga, a także z Feyenoordem – Puchar Holandii.

Borussia Dortmund w minionym sezonie doszła do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrała 0:2 z Realem Madryt. W Bundeslidze z kolei po raz kolejny wywalczyli miejsce uprawniające ich do gry w europejskiej elicie, która tym razem spotka się w nowym formacie – ligowym.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: