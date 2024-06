Górnik Zabrze ma nowego dyrektora sportowego

Górnik ma nowego dyrektora sportowego. Można by rzec, że wręcz nowego-starego, bo jest to osoba kibicom i pracownikom klubu dobrze znana. Do tej roli powraca bowiem Łukasz Milik. Zrezygnował on swego czasu jednak ze swojej posady w dobie konfliktu z ówczesnymi władzami. Teraz ponownie związał się z ,,Górnikami”, po pewnym czasie od zmiany władz w mieście spowodowanej porażką Małgorzaty Mańki-Szulik w wyborach samorządowych.

Milik wraca do Górnika Zabrze

Brat reprezentanta Polski Arkadiusza Milika – Łukasz swoją historię z Górnikiem Zabrze rozpoczął w 2011 roku. Dwa lata później dołączył do nowo utworzonej Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze, a w 2017 roku został powołany na stanowisko dyrektora akademii. W lutym 2023 roku rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora sportowego klubu. ,,Górnicy” zaczęli wówczas odnosić sukcesy na krajowym podwórku w młodzieżowych rozgrywkach. Zdobyli tytuł Mistrza Polski juniorów starszych w 2020 roku, a dwa lata później wicemistrzostwo Centralnej Ligi Juniorów U-15. Za jego kadencji Górnik mógł pochwalić się wieloma wychowankami wprowadzanymi do pierwszej drużyny.

Łukasz Milik dyrektorem sportowym Górnika Zabrze! ⚒️ 📰 Więcej | https://t.co/2pQn5aDwOq pic.twitter.com/Zmg3kPwsTy — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) June 13, 2024

Podczas swojej kadencji efektem jego działań była owocna współpraca z Janem Urbanem oraz Lukasem Podolskim na rynku transferowym, co przyczyniło się do sprzedaży Szymona Włodarczyka do Sturm Grazu za około 2 miliony euro. We wrześniu 2023 roku Łukasz Milik został absolwentem pierwszej edycji kursu dla dyrektorów sportowych organizowanego przez Szkołę Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także jest wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Sportowych.

Milik w listopadzie zrezygnował z pracy w Górniku Zabrze na skutek konfliktu z ówczesną prezydent miasta Małgorzatą Mańka-Szulik, do której również należały najważniejsze decyzje w klubie. Według doniesień nieład jaki miał panować wewnątrz struktur Górnika spowodował odejście Milika. Tuż po wyborach samorządowych i zmianach w urzędzie miasta zdecydował się na powrót. Pierwsza konferencja prasowa z udziałem nowego dyrektora sportowego odbędzie się 17 czerwca w siedzibie ,,Górników”.

Górnik Zabrze pod koniec czerwca rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. W pierwszym meczu towarzyskim zmierza się Odrą Opole, następnie czeka ich test z Viktorią Pilzno. Klub obecne rozgrywki zakończył na szóstym miejscu i był jedną z najlepiej punktujących w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy.

Fot. PressFocus

