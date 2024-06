EURO 2024: Niemcy rozbili Szkotów w meczu otwarcia

W meczu otwarcia EURO 2024 Niemcy rozbili reprezentację Szkocji 5:1. To najwyższe w historii zwycięstwo w pierwszym meczu mistrzostw Europy. Na listę strzelców wpisywali się wyłącznie Niemcy, bowiem bramkę samobójczą zdobył Antonio Rudiger. Dwóch z pięciu strzelców dla ”Die Mannschaft” strzeliło gola po wejściu z ławki.

Niemcy – Szkocja – historia meczów

Po raz trzeci w historii Niemcy mierzyli się na dużym turniejami ze Szkotami. Na mistrzostwach świata 1986 rozgrywanych w Meksyku RFN pokonało Wyspiarzy 2:1. Sześć lat później zjednoczone już Niemcy pokonały na szwedzkim EURO Szkotów 2:0. Co łączy oba te turnieje, to dotarcie w nich Niemców do finału. Kibice ”Die Mannschaft” z pocałowaniem ręki przyjęliby taki scenariusz na EURO 2024, choć z nieco innym zakończeniem. Niemcy przegrali bowiem finałowe mecze MŚ 1986 oraz EURO 1992.

Dramatyczna 1. połowa Szkotów

Już w pierwszej minucie Niemcy stworzyli sobie dogodną okazję. Antonio Rudiger posłał dalekie podanie na wolne pole w kierunku Floriana Wirtza. Piłkarz Bayeru Leverkusen stanął ”oko w oko” z Angusem Gunnem, lecz szkocki golkiper odbił twarzą jego uderzenie. Nawet gdyby Wirtz wpakował piłkę do siatki, jego bramka nie zostałaby uznana z powodu spalonego, na którym znajdował się w momencie podania Rudigera.

Kolejna próba Wirtza miała już miejsce na ”legalnej” pozycji i przede wszystkim skończyła się golem. Najpierw Toni Kroos znakomicie przerzucił piłkę do ustawionego w prawym sektorze Joshuy Kimmicha. Ten po chwili wstrzelił futbolówkę do niepilnowanego na przedpolu Wirtza, a najlepszy piłkarz minionego sezonu Bundesligi strzałem ”z pierwszej piłki” z pomocą Angusa Gunna zdobył drugą bramkę w reprezentacji, ale pierwszą na niemieckiej ziemi.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋 ⚽️ Florian Wirtz ✅ Niemcy otwierają wynik w Monachium! 🔴📲 #GERSCO NA ŻYWO ▶️ https://t.co/41rjNDHkEW pic.twitter.com/iYSSRfo45o — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 14, 2024

Po 19 minutach sytuacja Szkotów była jeszcze gorsza, bo przegrywali już 0:2. Ilkay Gundogan zabrał się z piłką z koła środkowego, a następnie zagrał prostopadle do Kaia Havertza. Wydawało się, że piłkarz Arsenalu zejściem do prawej nogi zahamował atak Niemców, lecz wypatrzył on wbiegającego z tyłu Jamala Musialę. Ten poprowadził piłkę do prawej nogi i potężnym strzałem pod poprzeczkę podwyższył prowadzenie swojego zespołu.

Kilka minut później Musiala przy próbie dryblingu został wytrącony przez jednego z przeciwników, a sędzia Clement Turpin wskazał na punkt karny. Powtórki wykazały jednak, że do kontaktu doszło, ale przed polem karnym. Niemcy musieli zadowolić się jedynie rzutem wolnym, po rozegraniu którego strzał prosto w ręce Gunna oddał Havertz.

W 42. minucie na listę strzelców wpisać mógł się Ilkay Gundogan, lecz jego uderzenie głową z bliskiej odległości odbił Gunn. Kapitan ”Die Mannschaft” próbował jeszcze dopaść do dobitki, lecz w brutalny sposób powstrzymał go od tego Ryan Porteous. Stoper Watfordu wyprostowaną nogą wszedł w swojego przeciwnika, za co po analizie VAR obejrzał czerwoną kartkę. Porteous miał jednak szczęście, że Gundogan pozbierał się po tym wejściu. Turpin wskazał jednocześnie ”na wapno”, a Kai Havertz pewnie wykorzystał rzut karny.

Porteous red card and Germany penalty. Absolute correct decision#Euro2024 pic.twitter.com/EVVBOhBPAo — Project Football (@ProjectFootball) June 14, 2024

Pełna kontrola Niemców po przerwie

Pierwszy raz po przerwie gorąco pod bramką Szkotów zrobiło się w 58. minucie. Jamal Musiala ”zabawił się” przy linii końcowej z jednym z rywali, a następnie wycofał do Maximiliana Mittelstadta, który dośrodkował na pole karne. Piłkę z powietrza uderzył Florian Wirtz, lecz ta przeleciała nad poprzeczką.

Niemcy w drugiej połowie na spokojnie chcieli dograć resztę spotkania, więc Nagelsmann już po godzinie postanowił zmienić Wirtza i Havertza. Na placu gry pojawił się m.in. Niclas Fullkrug i zaliczył prawdziwe ”wejście smoka”. Fullkrug potrzebował zaledwie sześciu minut by wpisać się na listę strzelców. W 17. meczu w reprezentacji Niemiec strzelił 12. gola, z czego trzeciego na dużym turnieju. Po kilku minutach Fullkrug mógł mieć na koncie dublet, lecz jego trafienie nie zostało uznane. W momencie dośrodkowania Thomasa Muellera Fullkrug był minimalnie wychylony przed obrońcę Szkotów.

𝐀𝐥𝐞𝐳̇ 𝐠𝐨𝐥❗ 𝐀𝐥𝐞𝐳̇ 𝐚𝐫𝐦𝐚𝐭𝐚❗ Niclas Fullkrug zdobywa czwartą bramkę dla Niemców w meczu ze Szkotami! 🔴📲 #GERSCO NA ŻYWO ▶️ https://t.co/41rjNDHkEW pic.twitter.com/mS2KiOvinH — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 14, 2024

Choć Szkoci nie oddali w tym meczu ani jednego celnego strzału, nie zakończyli tego meczu z zerem z przodu. W 87. minucie Andy Robertson wstrzelił piłkę z rzutu wolnego na pole karne, Scott McTominay przedłużył to dośrodkowanie głową, a piłka po zamieszaniu odbiła się od Antonio Ruedigera i wylądowała w siatce. Wyraźnie zdenerwowani brakiem czystego konta Niemcy ruszyli do przodu i w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry Emre Can strzałem sprzed pola karnego ustalił wynik tego spotkania na 5:1.

Po raz pierwszy od 1976 roku w meczu otwarcia mistrzostwa Europy padło sześć goli, a ogółem taka sytuacja miała miejsce dopiero trzeci w historii tego turnieju. Oba zespoły mecze drugiej kolejki fazy grupowej rozegrają 19 czerwca. O godzinie 18 Niemcy podejmą w Stuttgarcie Węgrów, a godzinie 21 Szkocja zmierzy się w Kolonii ze Szwajcarią. Niemcy najprawdopodobniej po pierwszej kolejce będą liderem w swojej grupie, choć przed nami jeszcze starcie Węgier ze Szwajcarią, które odbędzie się 15 czerwca o godzinie 15 w Kolonii.

fot. PressFocus

