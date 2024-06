Rynek transferowy rozpoczyna się na dobre, tak jak i przygotowania do nowego sezonu. Venezia od dłuższego czasu liczy się, że Paolo Vanoli – zdobywca Pucharu UEFA 1999 z Parmą czy były piłkarz Rangers – będzie chciał odejść do lepszego klubu. Wszystko wskazuje na to, że zastąpi go trener, który właśnie spadł do Serie B – mowa o Eusebio Di Francesco.

Venezia zmieni trenera

Eusebio Di Francesco mimo spadku i dość nieudolnej drugiej części sezonu na letnim mercato budził całkiem spore zainteresowanie na początku tego lata. Poza klubem z regionu Wenecja Euganejska, chętni na usługi trenera byli włodarze ze Stadio Carlo Castellani, a dokładniej z drużyny Empoli.

Mówi się, że Cagliari chce podprowadzić tej 'polskiej’ drużynie Davide Nicolę po końcu kariery Claudio Ranieriego i EDF jest ich planem B wobec obecnych realiów. Byłego półfinalistę Ligi Mistrzów Frosinone chciało pozostawić, ale w klubie wiedzą, że były mistrz Włoch z 2001 roku będzie zmieniał pracodawcę.

5 squadre in 5 anni. Solo fallimenti. Chissà per quanto ancora dovremo vedere Eusebio Di Francesco su una panchina di Serie A. pic.twitter.com/ISPneEhSS7 — Keyser Söze (@theKeyserSoeze) May 26, 2024

Trop prowadzi do Venezii, która liczy się z tym, ze odchodzi z klubu Paolo Vanoli. Trener, który w dwa lata poniósł klub z dołu tabeli Serie B przejmując go po bałaganie po Ivanie Javorciciu ma jednak klauzulę 1 miliona euro, a Torino chciałoby zapłacić jedynie 500 tysięcy euro.

Wieczorne pogłoski sugerują też, że wkrótce klub grający na Stadio Pier Luigi Penzo, na który można dojechać tylko transportem wodnym, utraci swojego lidera pomocy. Tanner Tessmann, bo o nim mowa, jest bardzo konkretnym przedmiotem zainteresowania ze strony Interu Mediolan i jak sugerują najlepsze źródła newsowe – sprawa może domknąć się bardzo sprawnie, bo już w przyszłym tygodniu. Amerykanin gra w Wenecji od trzech sezonów.

Venezia zajęła trzecie miejsce w Serie B w sezonie 2023/24 i wróciła do elity po dwuletniej przerwie poprzez wygranie baraży o awans. Jej piłkarzem jest Christian Gytkjaer, po raz kolejny bohater rewanżowego meczu finałowego o awans do włoskiej elity. 'Arancio-nero-verdi” okazali się lepsi w finałowym dwumeczu od Cremonese Giovanniego Stroppy wygrywając u siebie 1:0 po remisie na Stadio Giovanni Zini.

Eusebio Di Francesco to 54-letni trener Frosinone. Od odejścia z Romy po przepracowaniu tam 87 spotkań, jego kariera trenerska to ciągłe pasmo porażek. Zwolniony został choćby po ośmiu meczach w Sampdorii czy zaledwie czterech w Hellasie Werona. Od czerwca 2019 roku, w 80 meczach na ławce trenerskiej poniósł aż 44 porażki.