Nie żyje legenda brytyjskiej piłki. Zagrał ponad 500 meczów dla angielskich klubów

Nie żyje Kevin Campbell – były piłkarz Arsenalu, Everton, czy Nottingham Forest. Były napastnik zmarł w wieku 54 lat. Przez ostatnie miesiące mierzył się z kłopotami zdrowotnymi wywołanymi przez udar. Dwa tygodnie przed śmiercią Everton poinformował o złym stanie zdrowia Campbella.

Kevin Campbell był wychowankiem Arsenalu, do akademii którego trafił w wieku 15 lat. Dla młodzieżowych drużyn Arsenalu zdobył 59 bramek, a w 1988 roku wygrał z tym klubem młodzieżowy Puchar Anglii. 7 maja tego samego roku zadebiutował w pierwszym zespole ”Kanonierów”. Po kilku miesiącach spędzonych na wypożyczeniach w Leyton Orient i Leicester Campbell na stałe dołączył do drużyny Arsenalu, z którą w ciągu czterech kolejnych lat sięgnął po Tarczę Wspólnoty w 1992, Puchar Ligi i FA Cup w 1993 oraz Puchar Zdobywców Pucharów w 1994 roku.

Łącznie rozegrał on dla Arsenalu 210 meczów, w których zdobył 55 bramek. W 1994 roku przeszedł do Nottingham Forest, a po czterech latach przeniósł się do tureckiego Trabzonsporu. Nad cieśniną Bosfor spędził jednak tylko kilka miesięcy, bo pod koniec sezonu 1998/99 został wypożyczony do Evertonem, a latem przeniósł się tam na stałe. W barwach ”The Toffees” rozegrał 160 meczów, w których strzelił 50 goli.

Zimą 2005 odszedł do West Bromu, gdzie spędził półtora roku. Przed sezonem 2006/07 trafił do Cardiff City, gdzie po roku zakończył trwającą niemal 20 lat seniorską karierę. Łącznie Campbell rozegrał 543 mecze w karierze, z czego ponad 500 dla brytyjskich klubów. Zdobył 143 bramki, z czego 83 w Premier League, co stawia go na 52. miejscu w klasyfikacji strzelców tych rozgrywek. Występów w Premier League zaliczył zaś 325, co stawia go na 103. miejscu w klasyfikacji wszechczasów.

Jedyne sukcesy w karierze Campbell odnosił w Arsenalu i nigdy nie zagrał w seniorskiej reprezentacji Anglii. We wrześniu 1992 roku otrzymał jedyne w życiu powołanie do pierwszej drużyny ”Trzech Lwów”, ale ostatecznie nie wystąpił w towarzyskim meczu z Hiszpanią. Po zakończeniu kariery prowadził agencję ochroniarską, zajmującą się ochroną celebrytów oraz wysoko usytuowanych osób. Był także komentatorem meczów Premier League i Ligi Mistrzów dla indyjskiej płatnej telewizji Sony Sports Network.

Jak informował ”Daily Mail”, Campbell przed kilkoma miesiącami przeszedł udar, który spowodował u niego spore zmiany zdrowotne. U Campbella pojawiła się niewydolność nerek, a jego waga znacząco spadła. Na początku czerwca jego były klub – Everton poinformował, że Campbell znajduje się w szpitalu w ciężkim stanie. Dwa tygodnie później poinformowano o śmierci byłego piłkarza w wieku 54 lat.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.

Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.

Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr

— Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024