Gabriel Paulista odchodzi z Atletico Madryt

Gabriel Paulista, długo nie zabawił w Madrycie. Półroczny kontrakt, jakim związał się Brazylijczyk z Atletico zimą, właśnie dobiegł końca. 33-latek w nowym sezonie będzie zawodnikiem tureckiego Besiktasu.

Gabriel Paulista opuszcza Hiszpanię

W zimowym okienku transferowym Gabriel Paulista nieoczekiwanie zamienił Valencię na Atletico Madryt. Tam jednak nie szło mu najlepiej, gdyż rozegrał tylko pięć meczów. W związku z tym „Los Colchoneros” bardzo chętnie rozstaną się z Paulistą. Tym bardziej, że wkrótce wygasa jego półroczny kontrakt, jaki podpisał zimą tego roku.

Po siedmiu latach Paulista opuścił Hiszpanię i przenosi się grać do Turcji, gdzie będzie reprezentować barwy Besiktasu. Brazylijczyk podpisał trzyletni kontrakt z klubem ze Stambułu, na mocy którego będzie zarabiać ok. dwa miliony euro rocznie.

⚪️⚫️🇹🇷 Gabriel Paulista joins Besiktas from Atlético Madrid on free transfer, deal confirmed. pic.twitter.com/ELW4Wq7VjY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024

Do Europy Paulista przybył w 2013 roku, kiedy to za kwotę 3,3 mln euro Villarreal kupił go z brazylijskiej EC Vitorii. Pierwsze miesiące na Starym Kontynencie były dla Paulisty nieudane. Ani w Villarrealu, ani później w Arsenalu nie potrafił się odnaleźć. Dopiero w Valencii tak naprawdę pokazał pełnie swoich umiejętności. W barwach „Nietoperzy” Brazylijczyk rozegrał łącznie 220 spotkań, w których zanotował osiem trafień i dorzucił do tego pięć asyst. Przejście do Atletico okazało się nietrafione, dlatego być może przyszedł czas na gwałtowne zmiany.

Konieczne zmiany

Po najgorszym w XXI wieku sezonie w lidze, zakończonym dopiero na szóstym miejscu, Besiktas przeprowadza rewolucję. Na początku czerwca nowym trenerem „Czarnych Orłów” został legendarny Giovanni van Bronckhorst. Zatrudnienie Holendra jest dość zaskakujące, gdyż ten pozostawał bez pracy od listopada 2022 roku, kiedy to został zwolniony z Rangers FC.

Holender ma naprawić grę zespołu, który w poprzednim sezonie spisywał się poniżej oczekiwań. Besiktas zmienił szkoleniowców niczym rękawiczki, bo w sezonie 2022/23 drużynę prowadziło aż pięciu trenerów, w tym były selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos. Choć Besiktas sięgnął po Puchar Turcji, dzięki czemu zagra w eliminacjach Ligi Europy, triumf ten nie osłodził smutków kibicom.

Gabriel Paulista w Besiktasie spotka kilku piłkarzy z ciekawą przeszłością w Europie. Zimą tego roku do tego Besiktasu z Legii Warszawa przeniósł się Ernest Muci. Albańczyk do tej pory rozegrał w Turcji 13 meczów, w których strzelił trzy gole. Innymi znanymi nazwiskami w klubie ze Stambułu są Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Vincent Aboubakar, czy Ante Rebić.

fot. PressFocus

