Erik Janza przedłuzył kontrakt z Górnikiem

Erik Janza od 2019 roku występuje w Górniku Zabrze. 14-krotny mistrz Polski poinformował o przedłużeniu kontraktu ze Słoweńcem o kolejne dwa lata. Janza złożył podpis pod umową ważną do 30 czerwca 2026 roku. Znajduje się w niej też opcja przedłużenia kontraktu o kolejne dwanaście miesięcy.

Erik Janza na dłużej w Górniku

Erik Janza trafił do Górnika Zabrze w 2019 roku z NK Osijek. Wówczas podpisał dwuletni kontrakt. Od początku ta współpraca miała sens. bo Słoweniec z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem Górnika. W sezonie 2022/23 otrzymał nawet opaskę kapitańską.

Co jakiś czas pojawiały się plotki mówiące o tym, że Erik Janza może odejść z Górnika. Tak się jednak nie stanie. Zgodnie z zapowiedziami klub zadbał o dobro drużyny i porozumiał się z 30-latkiem w sprawie nowej umowy. Dotychczasowa wygasała z końcem czerwca tego roku. Górnik poinformował, że Janza podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku. Zawarta również została opcja przedłużenia jej o kolejne dwanaście miesięcy.

Bardzo się cieszę, że Erik zostaje z nami. Negocjacje były długie i niełatwe, ale najważniejsze że ostatecznie mamy pozytywne zakończenie. Erik jest naszym kapitanem, ważną postacią na boisku, a także w szatni. Wiemy jak bardzo kibicom zależało na zatrzymaniu Erika w Klubie. To wszystko sprawia, że to naprawdę wiele znaczący dla nas ruch. Teraz kibicujemy Erikowi na Euro – powiedział dyrektor sportowy Górnika Zabrze, Łukasz Milik.

30-latek to wychowanek ND Mury, który w swojej karierze grał jeszcze min. w NK Maribor, Viktoria Pilzno, Pafos czy NK Osijek. Dla Górnika Erik Janza rozegrał już 160 meczów, strzelił trzy gole i zanotował aż 30 asyst. Zanim jednak wróci do Zabrza, by rozpocząć przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy, czeka go występ w reprezentacji Słowenii na EURO 2024.

Słoweńcy turniej rozpoczną od meczu z Danią, który rozegrany zostanie 16 czerwca o godzinie 18. Następnie czeka ich starcie z Serbią, a zmagania grupowe zakończą rywalizacją z Anglią. Dla Słoweńców będzie to drugi w historii start na mistrzostwach Europy i pierwszy od 2000 roku. Janza będzie piłkarzem podstawowego składu, bowiem nie ma większej konkurencji na lewej obronie.

fot. Pressfocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: