Rok temu grał w V lidze. Teraz zagra w Lidze Mistrzów

Feyenoord w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów, więc wicemistrzowie Holandii już teraz działają na rynku transferowym. Klub z Rotterdamu zakontraktował już czterech nowych zawodników, a największe zaskoczenie wzbudził sprowadzony za 500 tysięcy euro Chris-Kévin Nadje. Iworyjczyk przeniósł się bowiem z FC Versailles, które występuje w III lidze francuskiej.

Grał w V lidze, teraz czeka go Liga Mistrzów

Chris-Kévin Nadje występował w drużynach młodzieżowych RC Lens, jednak w 2018 roku został ”odpalony” przez ten klub. Dopiero rok później znalazł nowy klub, którym okazał się Entente Feignies Aulnoye (EFA FC). W 2020 roku trafił do rezerw Stade Laval, gdzie występował przez kolejne trzy lata. W sezonie 2022/23 występował z tym klubem w piątej lidze francuskiej, ale wkrótce zaliczył przeskok o dwa poziomy, bowiem latem 2023 roku został sprowadzony przez trzecioligowe FC Versailles.

W rozgrywkach Championnat National strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty w 31 meczach, co jest imponującym wynikiem jak na zawodnika występującego na pozycji defensywnego pomocnika. W marcu 2024 roku zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, zaliczając 74 minuty w meczu drużyny WKS U23 z Francją U23.

Na początku czerwca pojawiły się informacje o zainteresowaniu 22-letnim piłkarzem ze strony Feyenoordu. Klub z Rotterdamu miał porozumieć się z Nadje ws. indywidualnych warunków kontraktu. Kilka dni później wicemistrzowie Holandii ogłosili Nadje swoim nowym zawodnikiem. Nadje podpisał z Feyenoordem czteroletni kontrakt, a Holendrzy zapłacili Versailles 500 tysięcy euro. Koszty transferu mogły jednak wynieść nawet 1,5 mln euro. Trzecioligowy klub zagwarantował sobie 20% od przyszłej sprzedaży zawodnika.

🏰 From Versailles to De Kuip 🏰 Bienvenue, Chris-Kévin Nadje! pic.twitter.com/TCL46epZtO — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 14, 2024

Cieszę się, że będę mógł grać w tym wielkim klubie. Feyenoord to największy klub w Eredivisie. Jest tu wielu znakomitych piłkarzy, więc dla mnie to honor grać dla tego klubu. Chcę się tu uczyć i wygrywać wiele trofeów – mówił Nadje w rozmowie z mediami klubowymi.

Po raz pierwszy od 30 lat Feyenoord drugi sezon z rzędu zakończył w czołowej dwójce Eredivisie. Wicemistrzostwo kraju dało Feyenoordowi automatyczny awans do fazy ligowej Champions League. Feyenoord losowany będzie z trzeciego koszyka, podobnie jak mistrzowie Holandii – PSV. Debiut Nadjego może nastąpić 2 sierpnia, kiedy to klub z Rotterdamu zagra w meczu o superpuchar z PSV. Starcie to będzie także debiutem Briana Priskego w roli szkoleniowca Feyenoordu, który przejmuje schedę po Arne Slocie.

fot. Feyenoord / YouTube

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: