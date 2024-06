David Ospina wraca do domu

David Ospina powolutku zbliża się do zakończenia kariery. 35-latek właśnie odszedł z Al-Nassr. Teraz poinformował o sentymentalnym powrocie, ponieważ przenosi się do Atletico Nacional, w którym rozpoczynał grę w piłkę. To tam najprawdopodobniej zawiesi rękawice na kołku.

Ospina był solidnym bramkarzem

David Ospina przez lata był solidnym bramkarzem nie tylko w reprezentacji Kolumbii, ale też w wielu klubach. 35-latek z Kolumbii wyjechał w 2008 roku do francuskiej Nicei. Miał on zostać następcą odchodzącego wówczas do Lyonu Hugo Llorisa. Przez pierwsze miesiące we Francji był jednak tylko zmiennikiem Lionela Letiziego. Dopiero po kilku miesiącach na stałe wskoczył do bramki „Les Aiglons”.

To stamtąd trafił do Arsenalu. Udało mu się wówczas wygryźć ze składu Wojciecha Szczęsnego, który powędrował do Romy. Niestety dla Ospiny, „Kanonierzy” później – choć niespodziewanie – ściągnęli Petra Cecha. Wobec tego Kolumbijczyk przez pięć lat był tylko rezerwowym w klubie z The Emirates.

W 2019 roku David Ospina opuścił Anglię na rzecz Włoch, a konkretnie Neapolu. Jego doświadczenie i umiejętności nie wystarczyły jednak do tego, by Napoli zdobyło upragnione mistrzostwo Włoch. Jak się później okazało, to była ostatnia europejska przygoda 35-latka w karierze.

Następnie obrał kurs na Arabię Saudyjską i w 2022 roku dołączył do Al-Nassr. Tam z uwagi na problemy zdrowotne nie pograł zbyt wiele, ale i tak – dzieląc szatnię z Cristiano Ronaldo – uzbierał 29 występów, w których zachował 14 czystych kont. Umowa 35-latka z Al-Nassr wygasa jednak wraz z końcem czerwca. W związku z brakiem jej przedłużenia Ospina mógł zmienić klub jako wolny zawodnik.

Powrót do domu

David Ospina postanowił, że po tylu latach czas na powrót do domu. Jego transfer właśnie ogłosiło Atlético Nacional. Dla byłego reprezentanta Kolumbii to powrót do klubu, w którym rozpoczynał karierę. Występował tam w latach 2005-08 i rozegrał wówczas prawie 100 meczów. Także ponad 100, bo 129 meczów Ospina rozegrał dla reprezentacji Kolumbii. Dwa razy zagrał na mistrzostwach świata – w 2014 i w 2018 roku. W szczególności jego popisy w bramce na mundialu w Brazylii przyczyniły się do awansu Kolumbii do ćwierćfinału.

W nowym-starym klubie 35-latek spotka inną legendę kolumbijskiej piłki. Od pewnego czasu trenerem bramkarzy w Atletico Nacional jest słynny Rene Higuita. Kibice z pewnością pamiętają go nie tylko z bujnej fryzury, ale też z ekwilibrystycznych popisów w bramce. Ospina wraz z Higuitą są uważani za najlepszych kolumbijskich piłkarzy w historii.

fot. PressFocus

